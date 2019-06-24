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Частичное возобновление экспорта белорусской нефти планируется до конца июня - "Белнефтехим"

25.06.2019 11:40 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Частичное возобновление экспорта белорусской нефти планируется до конца июня - "Белнефтехим"
Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частичное возобновление экспорта белорусской нефти планируется до конца июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Частично возобновить экспорт после приостановки планируем до конца июня", - отметили в концерне.

Приостановка была связана с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба".

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки.

В Беларуси ежегодно добывается около 1,6 млн т нефти, весь объем уходит на экспорт. Добычей занимается "Белоруснефть".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частичное возобновление экспорта белорусской нефти планируется до конца июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна...
 
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