Глава БСДГ о новых правилах призыва: Граждан одной страны предлагают разделить на несколько категорий

Источник материала: Tut.by

Уже осенью в белорусскую армию могут начать призывать по новым правилам. Проект закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках», вчера был опубликован депутатом Анной Канопацкой. Самое обсуждаемое нововведение закона — это отсрочки для получения образования. По новому документу их будут предоставлять лишь раз.

Кроме того, молодые люди, которые «не имея на то законных оснований» не отслужат в армии, не смогут работать в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований КГК, СК, а также стать госслужащими.

Проект закона вызвал бурные обсуждения в интернете. Председатель партии БСДГ Сергей Черечень в своем открытом обращении к министру обороны Андрею Равкову, отмечает, что некоторые новшества, которые предусматривает проект закона, вызывают противоречивые чувства: по сути, граждан одной страны предлагают разделить на несколько категорий — то, что доступно одним, станет запрещено для других.



Фото: Facebook Сергея Черечня

Черечень приводит цитату Равкова: «Сегодня карьера государственного служащего в нашей стране никак не связана с исполнением им самим воинского долга».

«И это абсолютно нормальная ситуация. Умение здраво оценивать ситуацию и готовность самостоятельно принимать решения не зависят от того, хорошо ли ты полтора года выполнял из-под палки чьи-то команды. Или система считает именно такой формат жизни госслужащих обязательным на всех этапах карьерного роста?, — задается вопросом Сергей Черечень. — Я понимаю, что сейчас в армии недобор. И в обществе наблюдается тенденция к интеллектуальному росту. Жаждущих потерять 18 месяцев собственной жизни не так уж и много. Но ведь это время диктует такое отношение — и ни один министр не в состоянии остановить время или повлиять на то, что сами люди считают правильным».

По мнению председателя БСДГ, Беларуси давно пора перейти к исключительно контрактной службе — пусть в армию идут те, кто действительно этого хочет.

«Но у нас по старинке считают, что куча солдат на линии огня — это беспроигрышный вариант. Ведь у противника когда-нибудь закончатся патроны, да? Но сейчас не Вторая мировая война и одна винтовка на троих. За полтора года можно научить в нужном темпе красить забор или разъяснить, как не натереть мозоли при марш-броске. Но нельзя научить профессиональному обращению с современным оружием», — пишет Черечень.

Политик напоминает, что армия по контракту существует в США, Германии, Франции, Польше и еще в десятках стран. По его мнению, с учетом нахождения нашего государства между двумя точками напряжения в виде РФ и НАТО, наша основная задача — быть готовыми к недопущению проявления агрессии и кратковременному сдерживанию первого удара. После чего без помощи соседних стран мы в любом случае не будем способны противостоять более многочисленной и экипированной армии противника.

Контрактная армия, как пишет Черечень, это профессионализм и технологическое преимущество одной человеческой единицы. При реальной боевой обстановке — меньший процент смертности личного состава. При переходе на контракт и уменьшении численности армии в 3 раза, порядка 40 000 человек вовлекается в экономику Беларуси. А это молодые и активные граждане, которые могут принести реальную пользу нашей стране.

«Сейчас военные — это залог существующей „стабильности“ в действующей системе. Но не надо перегибать и без того трещащую палку. Кадровый голод виден на всех уровнях госаппарата. Давайте подумаем о развитии страны и перспективах. Когда способности человека внести свой вклад в развитие государства начинают оцениваться исполнением „повинности“ — это уже потеря всякого здравого смысла. Служение своей стране — это не только автомат и берцы. И напоследок задачка для министра обороны Равкова. На госслужбу претендуют двое. У первого за плечами 9 классов средней школы и служба в армии, а у второго — достойное образование или опыт работы, но в армии он не служил. Кто из этих двоих способен принести больше пользы на госслужбе?» — задает вопрос министру обороны Сергей Черечень.