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Лукашенко позволил компании белорусского олигарха расширить бизнес в «уникальном стрелковом комплексе»

25.06.2019 12:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 24 июня подписал указ № 245 «О деятельности спортивно-стрелкового комплекса». Документ направлен на урегулирование отдельных практических аспектов деятельности спортивно-стрелкового комплекса компнии «Энерго-Оил», сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: 300metrov.by

Необходимость издания документа «обусловлена уникальностью стрелкового комплекса, включающего в себя наряду с закрытым тиром протяженностью 300 м для стрельбы из нарезного оружия две открытые площадки для занятий стендовой стрельбой и полузакрытый тир для стрельбы по движущимся мишеням. Аналогов комплексу в Беларуси нет», говорится в сообщении.

С учетом функционального наполнения стрелкового комплекса к числу реализуемых в нем задач указом отнесены обучение практической и стендовой стрельбе, развитие военно-исторического туризма, сохранение памяти о военной истории и патриотическое воспитание молодежи Беларуси, развитие и поддержание в обществе традиций и культуры обращения с оружием, навыков безопасного обращения с ним.


Фото: 300metrov.by

Для выполнения указанных задач «Энерго-Оил» наделяется правом заниматься военно-исторической и военно-познавательной просветительной деятельностью, оказывать организациям и физическим лицам услуги по формированию навыков обращения с оружием, стрельбе из боевого, служебного и гражданского оружия, обучению стрельбе и повышению стрелковой квалификации, приведению к нормальному бою имеющегося у организаций и физических лиц боевого, служебного и гражданского оружия, а также его ремонту и модернизации.


Фото: 300metrov.by

Для создания необходимых правовых основ для осуществления в стрелковом комплексе указанных видов деятельности «Энерго-Оил» включили в перечень юрлиц с особыми уставными задачами, утвержденный указом от 30 августа 2002 года № 473.

Документом также определяются особенности оборота оружия применительно к деятельности стрелкового комплекса.

В 2017 году «Энерго-Оил» получил разрешение на строительство комплекса по организации стендовой стрельбы под Минском. Он располагаться на земельном участке площадью около 7 га южнее агрогородка «Семково» на территории лесопарковой зоны. Ранее там была кустарная и заболоченная местность.

Спорткомплекс соседствует с другим объектом «Энерго-Оила» — базой отдыха «Сябры». Гостинично-ресторанный комплекс, который располагается в 9 км от МКАД по дороге Заславль — Колодищи, семья Алексея Олексина создала более 10 лет назад.

Бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси, Алексей Олексин раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись. Сейчас интересы бизнесмена сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте и логистике ("Бремино Групп"), а также сигаретном бизнесе (сеть «Табакерка»).

 
 
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Александр Лукашенко 24 июня подписал указ № 245 «О деятельности спортивно-стрелкового комплекса». Документ направлен на урегулирование отдельных практических...
 
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