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В «Белнефтехиме» рассказали, какой будет стоимость топлива
25.06.2019 12:57 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Концерн не исключает перехода на формулу индексации цен на топливо, но даже в том случае «Белнефтехим» будет сдерживать его стоимость и повышать цены постепенно. При этом налоговый маневр вызовет рост цен на бензин.
Как рассказала заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина в интервью журналу «Вестник Белнефтехима», подходы к установлению цен на топливо могут в перспективе претерпеть изменения.
«В том числе не исключаю возможности перехода на формулу индексации цены, но концерн в любом случае продолжит придерживаться политики сдерживания цен на топливо и поэтапного их изменения», - отметила Светлана Гурина. Она также обратила внимание, что цена нефти имеет высокую волатильность, однако в компании понимают, что одномоментное изменение розничной цены на топливо «до эффективного уровня в периоды роста стоимости сырья больно ударило бы по кошелькам потребителей».
Грина отметила, что на данной момент концерном выработан механизм повышения цен, максимально отвечающий интересам производителей и покупателей: еженедельная индексация цены на нефтепродукты на копейку в зависимости от изменения основных ценообразующих факторов - стоимости нефти, курса национальной валюты к доллару (так как нефть котируется в долларах), налоговой нагрузки.
Также представитель концерна рассказала, что будет с ценой на топливо в Беларуси после введения налогового маневра в РФ. Гурина отметила, что к 2024 году в условиях покупки НПЗ нефти по мировой цене, стоимость топлива на белорусских АЗС будет увеличена, однако останется нижу, чем в сопредельных государствах.
Напомним, что 2 июня в Беларуси были в 15-й раз с начала года
За весь 2018 год цены на топливо в Беларуси
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Концерн не исключает перехода на формулу индексации цен на топливо, но даже в том случае «Белнефтехим» будет сдерживать его стоимость и повышать цены постепенно....
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