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В «Белнефтехиме» рассказали, какой будет стоимость топлива

25.06.2019 12:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Концерн не исключает перехода на формулу индексации цен на топливо, но даже в том случае «Белнефтехим» будет сдерживать его стоимость и повышать цены постепенно. При этом налоговый маневр вызовет рост цен на бензин.

Как рассказала заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина в интервью журналу «Вестник Белнефтехима», подходы к установлению цен на топливо могут в перспективе претерпеть изменения.

«В том числе не исключаю возможности перехода на формулу индексации цены, но концерн в любом случае продолжит придерживаться политики сдерживания цен на топливо и поэтапного их изменения», - отметила Светлана Гурина. Она также обратила внимание, что цена нефти имеет высокую волатильность, однако в компании понимают, что одномоментное изменение розничной цены на топливо «до эффективного уровня в периоды роста стоимости сырья больно ударило бы по кошелькам потребителей». 

Грина отметила, что на данной момент концерном выработан механизм повышения цен, максимально отвечающий интересам производителей и покупателей: еженедельная индексация цены на нефтепродукты на копейку в зависимости от изменения основных ценообразующих факторов - стоимости нефти, курса национальной валюты к доллару (так как нефть котируется в долларах), налоговой нагрузки. 

Также представитель концерна рассказала, что будет с ценой на топливо в Беларуси после введения налогового маневра в РФ. Гурина отметила, что к 2024 году в условиях покупки НПЗ нефти по мировой цене, стоимость топлива на белорусских АЗС будет увеличена, однако останется нижу, чем в сопредельных государствах.

Напомним, что 2 июня в Беларуси были в 15-й раз с начала года были повышены цены на автомобильное топливо. Ранее в «Белнефтехиме» рассказали, что цены на топливо будут расти в Беларуси постепенно, в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках и у основных поставщиков сырья.

За весь 2018 год цены на топливо в Беларуси увеличивались 27 раз: каждый раз они росли примерно на 1 копейку.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Концерн не исключает перехода на формулу индексации цен на топливо, но даже в том случае «Белнефтехим» будет сдерживать его стоимость и повышать цены постепенно....
 
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