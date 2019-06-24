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Градостроительная политика в Беларуси ориентирована на развитие умных и зеленых городов - Пирштук

25.06.2019 13:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Градостроительная политика в Беларуси ориентирована на развитие умных и зеленых городов - Пирштук
Болеслав Пирштук. Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная градостроительная политика в Беларуси ориентируется на развитие умных и зеленых городов, проводится большая работа по совершенствованию законодательства в этом направлении, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на заседании круглого стола "Зеленое градостроительство: от теории к практике", которое прошло в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Болеслава Пирштука, тема зеленого градостроительства становится все более актуальной в мире. В Беларуси ей также уделяется большое внимание. "С развитием урбанизации все большая нагрузка ложится на города, и нужно объединить усилия для того, чтобы максимально сохранить природные богатства. Важно изучать и перенимать положительный международный опыт, привлекать гражданское общество, общественные организации", - сказал он.

В свою очередь постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси Александра Соловьева отметила, что Беларусь демонстрирует лидерство в регионе в работе над достижением Целей устойчивого развития. Разрабатываются соответствующие стратегии и программы как на национальном, так и на региональном уровнях.

"Поддержка, которую ПРООН оказывает правительству по устойчивому развитию городов, включает комплексные решения, сочетающие меры по продвижению энергоэффективности, использованию источников возобновляемой энергии, управлению отходами и др. Вместе эти инициативы способствуют сокращению выбросов парниковых газов. Мы готовы и дальше поддерживать совместные шаги в направлении зеленого градостроительства", - подчеркнула Александра Соловьева.

На заседании круглого стола представлен опыт разработки планов зеленого градостроительства городами Беларуси, реализации энергоэффективных мероприятий. В мероприятии приняли участие депутаты, представители министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды, архитектуры и строительства, Департамента по энергоэффективности Госстандарта, проекта ГЭФ-ПРООН-Минприроды "Беларусь: поддержка зеленого градостроительства", городских администраций и общественных объединений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная градостроительная политика в Беларуси ориентируется на развитие умных и зеленых городов, проводится большая работа по...
 
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