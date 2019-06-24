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На закрытие Европейских игр прилетит Путин

25.06.2019 13:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Александр Лукашенко пригласил своего коллегу принять участие в церемонии закрытия II Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял.

 
 
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Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.
 
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