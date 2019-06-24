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Паркинг торгового центра "Галерея Минск" оцеплен из-за сообщения о минировании

25.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Очевидцы сообщили в редакцию Realt.by, что паркинг ТЦ "Галерея Минск" оцеплен. Наш корреспондент выяснил у охранника паркинга, что поступило сообщение о минировании. Сейчас здание оцеплено, проводится эвакуация.

В данный момент ожидают саперов и милицию. Людей успокаивают, прося немного подождать, так как нужно провести проверку. Подробности происшествия не известны. Возможно, на территории найден бесхозный объект. 

Паркинг торгового центра "Галерея Минск" оцеплен из-за сообщения о минировании
Паркинг торгового центра "Галерея Минск" оцеплен из-за сообщения о минировании
Паркинг торгового центра "Галерея Минск" оцеплен из-за сообщения о минировании

Люди просто ждут, паники нет. Торговый центр работает в стандартном режиме. 

Будет дополнено.

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы сообщили в редакцию Realt.by, что паркинг ТЦ "Галерея Минск" оцеплен. Наш корреспондент выяснил у охранника паркинга, что поступило сообщение о минировании....
 
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