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Паркинг торгового центра "Галерея Минск" оцеплен из-за сообщения о минировании
25.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Очевидцы сообщили в редакцию Realt.by, что паркинг ТЦ "Галерея Минск" оцеплен. Наш корреспондент выяснил у охранника паркинга, что поступило сообщение о минировании. Сейчас здание оцеплено, проводится эвакуация.
Люди просто ждут, паники нет. Торговый центр работает в стандартном режиме.
Будет дополнено.
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Очевидцы сообщили в редакцию Realt.by, что паркинг ТЦ "Галерея Минск" оцеплен. Наш корреспондент выяснил у охранника паркинга, что поступило сообщение о минировании....
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