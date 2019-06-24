Данкверт снова раскритиковал Беларусь

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в политизации проблемы с поставками продовольствия в Россию.

В интервью телеканалу НТВ Данкверт отметил, что белорусским чиновникам следует заняться наведением порядка, а не политизировать запреты на поставки продуктов в РФ.

«Это обычная работа, которая политизируется, чтобы отдельные, будем говорить наши коллеги беларусские показали свое политическое лицо, что они борются. Может, это им в поддержку идет, авторитет в государстве повышается. На самом деле, если бы они занимались наведением порядка, то проку было бы, наверное, больше», - отметил он, добавив, что в последнее годы он избегает поездок в Беларусь.

Напомним, что в 2017 году вокруг фигуры главы Россельхознадзора разгорелся настоящий скандал. Сергей Данкверт активно критиковал качество белорусской продукции, а надзорное ведомство вводило многочисленные запреты на поставки.