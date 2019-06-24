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Данкверт снова раскритиковал Беларусь

25.06.2019 13:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава Россельхознадзора  Сергей Данкверт обвинил Беларусь в политизации проблемы с поставками продовольствия в Россию.

В интервью телеканалу НТВ Данкверт отметил, что белорусским чиновникам следует заняться наведением порядка, а не политизировать запреты на поставки продуктов в РФ.

«Это обычная работа, которая политизируется, чтобы отдельные, будем говорить наши коллеги беларусские показали свое политическое лицо, что они борются. Может, это им в поддержку идет, авторитет в государстве повышается. На самом деле, если бы они занимались наведением порядка, то проку было бы, наверное, больше», - отметил он, добавив, что в последнее годы он избегает поездок в Беларусь.

Напомним, что в 2017 году  вокруг фигуры главы Россельхознадзора разгорелся настоящий скандал. Сергей Данкверт активно критиковал качество белорусской продукции, а надзорное ведомство вводило многочисленные запреты на поставки.

Александр Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. Уже 1 марта министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич сообщил, что проверка по ограничению поставокбелорусской продукции на рынки России в самом разгаре. Российское ведомство 9 февраля отложило свой визит в Беларуси из-за опасений провокаций со стороны белорусской стороны. В конце марта 2017 года глава Генпрокуратуры Александр Конюк отметил, что действиями главы Россельхознадзора Сергея Данкверта был нарушен закон и нанесен ущерб Беларуси. юрист Сергей Балыкин тогда заявлял, что в действиях Сергея Данкверта нет состава преступления, не существует и правовых механизмов для привлечения его к ответственности на территории РБ.

 
 
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Глава Россельхознадзора  Сергей Данкверт обвинил Беларусь в политизации проблемы с поставками продовольствия в Россию.
 
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