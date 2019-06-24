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Одноклассники запустили совместные фотоальбомы

25.06.2019 14:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В социальной сети Одноклассники появился еще один способ делиться фотографиями с другими пользователями — общие альбомы. В новом сервисе можно добавлять, обсуждать и скачивать снимки совместно с друзьями и близкими. Фотографии из альбомов не появятся в публичном доступе: они доступны только создателю и тем, кого он добавил в соавторы.

Общие альбомы подойдут для хранения фотографий с семейных торжеств, встреч с друзьями и коллегами, выпускных и других памятных событий. Их можно использовать как альбомы группы по интересам и делиться в них фотографиями. Теперь не нужно пересылать друг другу снимки — достаточно добавить родственника, друга или коллегу в соавторы альбома. Одновременно делиться эмоциями можно максимум с двадцатью пользователями, поэтому общие альбомы подойдут и большим дружным семьям, и маленьким компаниям единомышленников.

Общие альбомы доступны каждому в ОК, их количество не ограничено. В альбом можно добавить за один раз пять друзей, после чего они станут соавторами. Снимки из общих альбомов и комментарии к ним не появятся в ленте. Просматривать и обсуждать фотографии могут только с авторы и соавторы альбома. 

Новый сервис полностью доступен в веб-интерфейсе ОК. В приложении для iOS и Android пока нельзя создавать альбом и редактироваться участников. Эти функции появятся в мобильной версии в конце лета. 

Одноклассники — одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья. Социальную сеть посещает каждый третий интернет-пользователь в России. Все они общаются с друзьями и делятся эмоциями с близкими людьми с помощью различных сервисов социальной сети: сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров. ОК — это также технологичная контентная и сервисная платформа: в социальной сети можно смотреть трансляции важных событий в качестве 4К, слушать актуальную музыку, покупать товары и услуги и осуществлять денежные переводы в 18 стран мира. Одноклассники — лидирующая социальная сеть по видеосмотрению: в сутки видео в ОК набирают более 870 млн просмотров, из которых более 130 млн приходится на прямые трансляции.

 
 
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В социальной сети Одноклассники появился еще один способ делиться фотографиями с другими пользователями — общие альбомы. В новом сервисе можно добавлять,...
 
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