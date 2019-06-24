|
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
25.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство нового троллейбусного депо в Уручье-6 должно было стать стартовой точкой в масштабном проекте российского инвестора «Манолиум-процессинг» по строительству жилой и
История начала строительства и конфликта города с компанией
Напомним, строительство троллейбусного депо на ул. Гинтовта, 3, было начато в 2003 году российской компанией «Манолиум-процессинг». Этот объект выступал в качестве обременения к возможности застройки лакомого земельного участка в центре города — недалеко от пл. Победы. Еще одно обременение — добровольное пожертвование в $1 миллион на строительство Национальной библиотеки.
Интересно, что застройщик начал освоение территории именно со строительства депо в Уручье-6. Как пишет
В 2014 году город расторгнул инвестдоговор с российской компанией, аргументируя это затягиванием строительства нового депо. Компания, в свою очередь, сообщила, что при оговоренных $15 миллионах они уже потратили $22 миллиона. Однако власти города настаивали на безвозмездной передаче депо городу, учитывая штрафы, налоги и сумму упущенной выгоды.
Что будет дальше с депо?
Официального комментария от «Минсктранс» оперативно получить не удалось. Мы направили официальный запрос на получение информации и ждем ответа. А пока известно, что весной 2017 года «Манолиум-Процессинг» заявила, что намерена взыскать с Беларуси через международный суд более 200 миллионов долларов, если за полгода сторонам не удастся договориться. Власти не пошли на мировое урегулирование спора. В августе 2018 года стало известно, что спор будет рассмотрен в Постоянной палате третейского суда, расположенного в Гааге.
В паспорте объекта заказчиком строительства значится ГП «Минсктранс». Финансирование строительства планировалось осуществлять за счет бюджетных средств. Тогда же
Фото: Павел Садовский
Читайте также:
На месте частного сектора. В Минске на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк»: 6 домов на 50 тысяч кв. м
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство нового троллейбусного депо в Уручье-6 должно было стать стартовой точкой в масштабном проекте российского инвестора «Манолиум-процессинг» по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)