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Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года

25.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Строительство нового троллейбусного депо в Уручье-6 должно было стать стартовой точкой в масштабном проекте российского инвестора «Манолиум-процессинг» по строительству жилой и коммерческой недвижимости в Минске. Они же должны были застроить и участок старого депо в центре города. Однако строительство депо на ул. Гинтовта так и не было завершено, а лакомый участок в центре сейчас застраивает компания "А-100 Девелопмент". Как оживает стройка возле Новой Боровой, смотрите в нашем фоторепортаже.

Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года

История начала строительства и конфликта города с компанией

Напомним, строительство троллейбусного депо на ул. Гинтовта, 3, было начато в 2003 году российской компанией «Манолиум-процессинг». Этот объект выступал в качестве обременения к возможности застройки лакомого земельного участка в центре города — недалеко от пл. Победы. Еще одно обременение — добровольное пожертвование в $1 миллион на строительство Национальной библиотеки.

Интересно, что застройщик начал освоение территории именно со строительства депо в Уручье-6. Как пишет blizko.by, проект должен был быть сдан в 2008 году, и по началу стройка продвигалась действительно семимильными шагами. Однако, достигнув практически 85% готовности, проект был заморожен. На тот момент уже были построены административно-бытовые здания, производственный корпус, тяговая подстанция, подведены необходимые коммуникации. При этом к строительным работам в центре города компания так и не приступила.

В 2014 году город расторгнул инвестдоговор с российской компанией, аргументируя это затягиванием строительства нового депо. Компания, в свою очередь, сообщила, что при оговоренных $15 миллионах они уже потратили $22 миллиона. Однако власти города настаивали на безвозмездной передаче депо городу, учитывая штрафы, налоги и сумму упущенной выгоды.

Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года

Что будет дальше с депо?

Официального комментария от «Минсктранс» оперативно получить не удалось. Мы направили официальный запрос на получение информации и ждем ответа. А пока известно, что весной 2017 года «Манолиум-Процессинг» заявила, что намерена взыскать с Беларуси через международный суд более 200 миллионов долларов, если за полгода сторонам не удастся договориться. Власти не пошли на мировое урегулирование спора. В августе 2018 года стало известно, что спор будет рассмотрен в Постоянной палате третейского суда, расположенного в Гааге.

В паспорте объекта заказчиком строительства значится ГП «Минсктранс». Финансирование строительства планировалось осуществлять за счет бюджетных средств. Тогда же сообщалось, что закончить работы планируется в конце мая 2019 года.

Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года

Сейчас на паспорте объекта значится новый срок окончания строительства — сентябрь 2019 года. Планируется, что здесь появится «троллейбусное депо мощностью 220 троллейбусов».

Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года
 
Теги: Минск
 
 
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