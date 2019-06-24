Строительство депо возле Новой Боровой вновь оживает. Предположительный срок сдачи объекта — сентябрь 2019 года

История начала строительства и конфликта города с компанией

Напомним, строительство троллейбусного депо на ул. Гинтовта, 3, было начато в 2003 году российской компанией «Манолиум-процессинг». Этот объект выступал в качестве обременения к возможности застройки лакомого земельного участка в центре города — недалеко от пл. Победы. Еще одно обременение — добровольное пожертвование в $1 миллион на строительство Национальной библиотеки.

Интересно, что застройщик начал освоение территории именно со строительства депо в Уручье-6. Как пишет blizko.by , проект должен был быть сдан в 2008 году, и по началу стройка продвигалась действительно семимильными шагами. Однако, достигнув практически 85% готовности, проект был заморожен. На тот момент уже были построены административно-бытовые здания, производственный корпус, тяговая подстанция, подведены необходимые коммуникации. При этом к строительным работам в центре города компания так и не приступила.

В 2014 году город расторгнул инвестдоговор с российской компанией, аргументируя это затягиванием строительства нового депо. Компания, в свою очередь, сообщила, что при оговоренных $15 миллионах они уже потратили $22 миллиона. Однако власти города настаивали на безвозмездной передаче депо городу, учитывая штрафы, налоги и сумму упущенной выгоды.