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Зампредом «Белгоспищепрома» стала эффектная женщина
25.06.2019 19:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ия Малкина назначена заместителем председателя госконцерна «Белгоспищепром». Советующее решение содержится в постановлении правительства № 415.
Малкина до мая текущего года занимала должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Была освобождена от этой должности в связи с истечением срока контракта.
Ия Малкина родилась в деревне Старое Роматово Малоритского района Брестской области в семье военнослужащего. В 1997 году с отличием закончила юридический факультет БГУ. Через три года — Академию управления при президенте по специальности деловое администрирование.
C 1997 по 2001 годы Малкина работала в Департаменте по гуманитарной деятельности при президенте Беларуси. Затем возглавляла юридическую службу и главное управление правового обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В 2014-м она доросла до должности первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Одно из направлений, которое она курировала, были проекты международной технической помощи.
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Малкина до мая текущего года занимала должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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