Зампредом «Белгоспищепрома» стала эффектная женщина

Источник материала: Tut.by

Ия Малкина назначена заместителем председателя госконцерна «Белгоспищепром». Советующее решение содержится в постановлении правительства № 415.





Малкина до мая текущего года занимала должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Была освобождена от этой должности в связи с истечением срока контракта.

Ия Малкина родилась в деревне Старое Роматово Малоритского района Брестской области в семье военнослужащего. В 1997 году с отличием закончила юридический факультет БГУ. Через три года — Академию управления при президенте по специальности деловое администрирование.



Фото: minsknews.by

C 1997 по 2001 годы Малкина работала в Департаменте по гуманитарной деятельности при президенте Беларуси. Затем возглавляла юридическую службу и главное управление правового обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В 2014-м она доросла до должности первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Одно из направлений, которое она курировала, были проекты международной технической помощи.



Фото ecoidea.by

« Белорусский партизан » называет Ию Малкину супругой Виктора Кучинского, с которым она работала вместе в Департаменте по гуманитарной деятельности при президенте. Кучинский прославился готовностью защищать Лукашенко с гранатометом в руках.