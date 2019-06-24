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Азербайджанская нефтяная госкомпания купила НПЗ в России. Ждать ли заправки SOCAR в Беларуси?

25.06.2019 19:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобрела почти половину нефтеперерабатывающего завода в России. Таким образом SOCAR диверсифцирует свой бизнес на постсоветском пространстве. По информации TUT.BY, следующим объектом для экспансии может стать Беларусь.


Фото: novosti.az

Крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ в последнее время испытывал проблемы. Камнем преткновения стала высокая долговая нагрузка. Весной завод, с 2018 года испытывающий проблемы с поставками сырья, остановился, а затем подал на собственное банкротство. Основной кредитор НПЗ Сбербанк вел переговоры со многими нефтяными компании по вхождению в Антипинский завод. В результате сделки Socar Russia Investments получила 48% в НПЗ, у Сбербанка осталось 32%, еще 20% сохранил адвокат Николай Егоров, однокурсник президента Владимира Путина, пишет «Форбс».

Современный НПЗ с большой глубиной переработки обошелся SOCAR сравнительно дешево. Похожий НПЗ компании — Star в турецком Измире — обошелся в 6,3 млрд долларов, долги Антипинского НПЗ — порядка 5 млрд «Коммерсант» писал, что за сам завод компания готова заплатить только символическую сумму. Антипинский НПЗ перестает быть независимым и получает «прикрытие» в виде крупной нефтяной компании.

По данным РБК со ссылкой на представителя Сбербанка, новые владельцы намерены запустить завод, обеспечив его бесперебойное функционирование. Функции SOCAR пока обозначены как «институциональная экспертиза» и «операционное управление». Также обсуждается участие азербайджанской компании в обеспечении Антипинского НПЗ сырьем по давальческой схеме — это наиболее оптимальный вариант работы предприятия на период прохождения процедуры банкротства.

C выкупом проблемного актива национальная нефтекомпания Азербайджана получает выход на российский рынок, на который давно стремилась. Существующая российская «дочка» азербайджанской госкомпании в большей степени осуществляла трейдерские операции.

Приобретение актива в РФ выглядит как очередной шаг экспансии SOCAR на внешних рынках. Помимо выше упомянутой Турции и Румынии основным рынком для азербайджанской компании остается постсоветское пространство. SOCAR активно действовала в Казахстане и Грузии, а сейчас наращивает присутсвие в Украине.

Азербайджан в настоящее время является основным поставщиком нефти в Украину. За январь-май 2019 года Украина импортировала нефти на сумму 138,115 млн долларов, из которых $ 135,679 млн (доля — 98,24%) было получено из Азербайджана.

Доля SOCAR на рынке оптовой торговли нефтепродуктами в Украине в составляет около 10%. SOCAR Ukraine владеет в Украине сетью АЗС и управляет 60 станциями. Компания также владеет нефтебазами в Киеве, Львове, Харькове и Одессе, сообщает посольство Украины в Баку.

Беларусь также проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в нефтяной сфере. В конце 2017 года посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович заявил, что стороны прорабатывают вопрос открытия сети АЗС SOCAR на территории Беларуси.

Посол отметил, что обсуждается вопрос по дальнейшим поставкам азербайджанской нефти на НПЗ Беларуси. «Речь идет не только о поставках азербайджанской нефти для переработки на белорусских НПЗ, но также о реализации нефтепродуктов на рынках, где SOCAR особенно активна, в частности в Украине, Румынии», — сказал Ахрамович.

По данным TUT.BY, Белорусская нефтяная компания реализовывала нефтепродукты через товаропроводящую сеть SOCAR.

Беларусь также периодически покупала нефть у Азербайджана. В 2016 году ливийский танкер ALHANI поставил в Одесский порт 84,7 тыс. тонн азербайджанской нефти, которая в последующем была направлена железнодорожными цистернами на Мозырский НПЗ. В 2010—2011 гг. в Одессее было переработано почти 1,5 млн т нефти венесуэльского и азербайджанского происхождения, в том числе 156,3 тыс. тонн азербайджанской нефти по схеме своп путем замещения венесуэльской нефти.

«Приход в Россию и наращивание бизнеса в Украине делает логичным приобретение активов в Беларуси. Речь идет о нефтебазах и заправках. На белорусские НПЗ Азербайджан вряд ли сможет претендовать. Но поставлять свое сырье на переработку может», — рассуждает источник в нефтяных кругах. «Речь о небольших объемах, но никак не о полной замене российской нефти. Свободных объемов у Азербайджана мало», — добавляет он.

По информации TUT.BY, с SOCAR вела переговоры одна из частных белорусских сетей заправок. Но сделка пока не закрыта.

Источник на белорусском рынке нефтепродуктов сказал TUT.BY, что разговоры о покупках заправок периодически возникают на рынке. «Беларусь может быть интересна Азербайджану при свободном ценообразовании на топливо. А когда все зарегулировано и компании несут убытки от розничной продажи топливом — не знаю», — отметил собеседник.

В SOCAR пока не ответили на запрос TUT.BY.

 
 
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Приобретение актива в РФ выглядит как очередной шаг экспансии SOCAR на внешних рынках. Помимо выше упомянутой Турции и Румынии основным рынком для азербайджанской...
 
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