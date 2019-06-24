Азербайджанская нефтяная госкомпания купила НПЗ в России. Ждать ли заправки SOCAR в Беларуси?

Источник материала: Tut.by

Недавно Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобрела почти половину нефтеперерабатывающего завода в России. Таким образом SOCAR диверсифцирует свой бизнес на постсоветском пространстве. По информации TUT.BY, следующим объектом для экспансии может стать Беларусь.



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Крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ в последнее время испытывал проблемы. Камнем преткновения стала высокая долговая нагрузка. Весной завод, с 2018 года испытывающий проблемы с поставками сырья, остановился, а затем подал на собственное банкротство. Основной кредитор НПЗ Сбербанк вел переговоры со многими нефтяными компании по вхождению в Антипинский завод. В результате сделки Socar Russia Investments получила 48% в НПЗ, у Сбербанка осталось 32%, еще 20% сохранил адвокат Николай Егоров, однокурсник президента Владимира Путина, пишет « Форбс ».

Современный НПЗ с большой глубиной переработки обошелся SOCAR сравнительно дешево. Похожий НПЗ компании — Star в турецком Измире — обошелся в 6,3 млрд долларов, долги Антипинского НПЗ — порядка 5 млрд « Коммерсант » писал, что за сам завод компания готова заплатить только символическую сумму. Антипинский НПЗ перестает быть независимым и получает «прикрытие» в виде крупной нефтяной компании.

По данным РБК со ссылкой на представителя Сбербанка, новые владельцы намерены запустить завод, обеспечив его бесперебойное функционирование. Функции SOCAR пока обозначены как «институциональная экспертиза» и «операционное управление». Также обсуждается участие азербайджанской компании в обеспечении Антипинского НПЗ сырьем по давальческой схеме — это наиболее оптимальный вариант работы предприятия на период прохождения процедуры банкротства.

C выкупом проблемного актива национальная нефтекомпания Азербайджана получает выход на российский рынок, на который давно стремилась. Существующая российская «дочка» азербайджанской госкомпании в большей степени осуществляла трейдерские операции.

Приобретение актива в РФ выглядит как очередной шаг экспансии SOCAR на внешних рынках. Помимо выше упомянутой Турции и Румынии основным рынком для азербайджанской компании остается постсоветское пространство. SOCAR активно действовала в Казахстане и Грузии, а сейчас наращивает присутсвие в Украине.

Азербайджан в настоящее время является основным поставщиком нефти в Украину. За январь-май 2019 года Украина импортировала нефти на сумму 138,115 млн долларов, из которых $ 135,679 млн (доля — 98,24%) было получено из Азербайджана.

Доля SOCAR на рынке оптовой торговли нефтепродуктами в Украине в составляет около 10%. SOCAR Ukraine владеет в Украине сетью АЗС и управляет 60 станциями. Компания также владеет нефтебазами в Киеве, Львове, Харькове и Одессе, сообщает посольство Украины в Баку.

Беларусь также проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в нефтяной сфере. В конце 2017 года посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович заявил , что стороны прорабатывают вопрос открытия сети АЗС SOCAR на территории Беларуси.

Посол отметил, что обсуждается вопрос по дальнейшим поставкам азербайджанской нефти на НПЗ Беларуси. «Речь идет не только о поставках азербайджанской нефти для переработки на белорусских НПЗ, но также о реализации нефтепродуктов на рынках, где SOCAR особенно активна, в частности в Украине, Румынии», — сказал Ахрамович.

По данным TUT.BY, Белорусская нефтяная компания реализовывала нефтепродукты через товаропроводящую сеть SOCAR.

Беларусь также периодически покупала нефть у Азербайджана. В 2016 году ливийский танкер ALHANI поставил в Одесский порт 84,7 тыс. тонн азербайджанской нефти, которая в последующем была направлена железнодорожными цистернами на Мозырский НПЗ. В 2010—2011 гг. в Одессее было переработано почти 1,5 млн т нефти венесуэльского и азербайджанского происхождения, в том числе 156,3 тыс. тонн азербайджанской нефти по схеме своп путем замещения венесуэльской нефти.

«Приход в Россию и наращивание бизнеса в Украине делает логичным приобретение активов в Беларуси. Речь идет о нефтебазах и заправках. На белорусские НПЗ Азербайджан вряд ли сможет претендовать. Но поставлять свое сырье на переработку может», — рассуждает источник в нефтяных кругах. «Речь о небольших объемах, но никак не о полной замене российской нефти. Свободных объемов у Азербайджана мало», — добавляет он.

По информации TUT.BY, с SOCAR вела переговоры одна из частных белорусских сетей заправок. Но сделка пока не закрыта.

Источник на белорусском рынке нефтепродуктов сказал TUT.BY, что разговоры о покупках заправок периодически возникают на рынке. «Беларусь может быть интересна Азербайджану при свободном ценообразовании на топливо. А когда все зарегулировано и компании несут убытки от розничной продажи топливом — не знаю», — отметил собеседник.

В SOCAR пока не ответили на запрос TUT.BY.