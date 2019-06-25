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«Вам сколько лет? Бросайте все и идите в ИТ!» Топ-менеджер о том, как меняется жизнь людей и банков

26.06.2019 09:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава российского Сбербанка Герман Греф занимает почетное второе место в России в рейтинге самых влиятельных и активно продвигает образовательные проекты. Некоторые из них, к примеру, «Учитель для Беларуси», уже пришли в страну, другие еще на подходе. О том, будет ли в Беларуси реализован один из самых впечатляющих проектов в сфере образования, зачем банки борются с «бумажными» пережитками, как развивают ИТ журналистам рассказал председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.


Фото: пресс-служба банка

Обыкновенные и особенные

Уже традиционно должность председателя правления белорусской дочки Сбербанка достается россиянам. Так что первый вопрос отработавшему без малого год Меркулову очевиден — как он из Омского подразделения Сбербанка попал Беларусь.

— Если скажу, что случайно, вы же не поверите, — улыбается Игорь Меркулов. — И правильно. В Группе Сбербанк есть программа подготовки и формирования кадрового резерва. Оцениваются результаты, которые ты показываешь, и в зависимости от срока работы, возраста, происходит ротация. Вы же видели наш Корпоративный университет — это только один из столпов повышения квалификации руководителя высшего звена и развития бесценных soft skills. На одной позиции человек работает лет пять — потом взгляд притупляется, интерес пропадает. И мое движение из Омска — как раз в рамках процесса ротации. Мне нравится живая работа в линейных подразделениях. БПС-Сбербанк — самостоятельный банк. Это очень хорошо. Так что поступившее предложение мне это показалось очень интересным. Это движение вверх. И я не про иерархию говорю, а про развитие. Я уже в том возрасте, когда иерархией не удивишь.

Можно ли отказаться от предложения? Никто не делает такие предложения, которые не выстраиваются логически, отмечает топ-менеджер. Так что движение по карьерной лестнице идет по известным принципам: если ты показываешь результат, то двигаешься на более высокую должность или из меньшего региона в больший.

В России Меркулов сменил четыре региона. Об особенностях рынка Беларуси председатель правления БПС-Сбербанка, историк по образованию, говорит скорее с этой позиции:

— Мы живем в разных государствах, но ментальность всех славян среднерусской возвышенности схожая.

Разве что отмечает особую любовь белорусов к доллару — самую высокую на среднерусской возвышенности. И продолжает как финансист:

— В экономике Беларуси были непростые моменты. На балансах банков — много валютных депозитов. Соответственно нужны валютные кредиты — чтобы исключить валютные риски. В данном контексте положительно то, что экономика страны экспортоориентирована. Также уверен, что проводимая сейчас рациональная политика по дедолларизации экономики принесет позитивный результат.

Радует топ-менеджера БПС-Сбербанка платежная дисциплина населения Беларуси:

— Меня впечатлила платежная дисциплина населения Беларуси. В целом по системе очень низкий процент просроченной задолженности. Белорусы очень взвешенно принимают решение об использовании кредитных инструментов. Этому способствует и политика Нацбанка, в том числе, точечное нормативное регулирование. В России, например, высокий уровень закредитованности населения, и платежная дисциплина вызывает вопросы.

Основной KPI у дочки крупнейшего российского банка один — прибыль акционеров. И рост эффективности.

-- Прибыль можно показать один раз, а затем рухнуть вниз, переоценив силы и потратив все ресурсы… Мы развиваемся поступательно. Сейчас наша стратегия предусматривает инвестиции в IT, развитие каналов дистанционного обслуживания и, конечно, в инвестиции в наших сотрудников, — говорит Меркулов.

Не инвестируешь в ИТ? Сдавай лицензию!

Продукты банковские по сути весьма консервативны, а вот технологии меняются быстро.

— Беларусь — страна айтишников. И мы хотим в этом поучаствовать. Наша дочерняя ИТ-компания «Сервис Деск» делает для нас продукты, но все больше и больше развивается на внешний рынок, в том числе — на российский. Рассчитываем, что и материнский банк будет в перспективе к нам обращаться. Компетенции у нас очень хорошие.

При этом банк активно использует ресурс группы. Вокруг Сбербанка России сейчас формируется определенная экосистема, и часть новшеств может быть имплементирована в Беларуси. В качестве примера Меркулов приводит проект с производителем онлайн-касс «Эвотор», проекты для малого бизнеса.

— Что нужно малому бизнесу? Бухгалтерия, управление счетом — желательно не выходя из дома. Мы хотим создать для малого бизнеса такую среду, где он бы концентрировался исключительно на бизнесе. Нужен сервис, который ему выгрузит из приложения и отчетность, и документы для налоговой. Если остался какой-то бумажный документ, его можно сканировать и добавить в программу. И все — сервис сам сформирует вашу отчетность, — рассказывает глава БПС-Сбербанка.

Отвечая на вопрос, зачем банку, который работает с крупным бизнесом, владея компетенциями, позволяющими структурировать кредит на 1 млрд долларов, так активно работать с малым бизнесом, хотя в этом сегменте активны и все другие банки, Меркулов растолковывает:

— Любому банку важно диверсифицировать свой портфель. Исторически мы «промышленно-стрительный банк» — мы как работали с промышленностью, так и работаем. Но чтобы себя чувствовать уверенно, нам нужны еще три элемента: малый бизнес, розничные клиенты и IT-технологии. Как не развивать малый бизнес? Если в развитых странах именно он основной драйвер экономики.

Особое внимание банка — развитию технологий и образовательным проектам.

— Близок момент, когда клиенту не надо будет вовсе не приходить в офис. С точки зрения внутренних процессов мы выполним свою миссию, когда в бэк-офисе будет сидеть один человек и смотреть за работой систем на большом экране. Все процессы будут идти автоматически. Я убежден, что через пять-семь лет 70−80% персонала банка будут айтишники. Сейчас развитие финансовых институтов без ИТ невозможно. Банкам, которые не инвестируют в ИТ, придется сдать лицензию. Вопрос только в сроке.

И если криптовалюты банковскому бизнесу не угрожают, уверен глава БПС-Сбербанка (это лишь один из инструментов расчетов), то финтехкомпании — бросают реальный вызов.

— Финтехкомпании — это серьезный вызов для банков, потому что это угроза их монополии на расчеты. Чтобы произвести оплату банки будут не нужны, однако не стоит забывать, что у банка достаточно компетенций, как например управление рисками, которые финтех освоит не скоро.


В Школе 21 в Москве. Фото: TUT.BY

В России Сбербанк реализует интересную образовательную инициативу. Это школа будущего по лицензии инновационной французской школы программирования Ecole 42. Школа 21 пока действует только в Москве, в ближайшее время она откроется еще в Казани и Новосибирске. За 1,5−3 года, а срок обучения здесь выбирается индивидуально, бесплатно, без возрастных ограничений, без ЕГЭ и ЦТ, с отбором, который под силу пройти и гуманитарию, здесь учат программированию без учителей, без лекций и без оценок.

— Школа 21 открыта в 2018 году как уникальная образовательная инициатива Сбербанка в России. Не смотря на свою молодость и экспериментальный формат, школа уже стала местом притяжения для талантливых ребят, которые хотят формировать новый облик IT-индустрии. Такой инновационный проект заслуживает того, чтобы быть реализованным в Беларуси. Будем двигаться в этом направлении.

Вам сколько лет? — обращается Меркулов к одному из журналистов. — 27? Бросайте все и идите в ИТ, «ныряйте» в бассейн Школы- там будущее. Если бы мне было 27…

 
Теги: Курсы валют
 
 
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