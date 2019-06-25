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Почему нет? $35 тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

26.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Realt.by запускает цикл статей о том, есть ли жизнь за МКАД. В первом сюжете – Озерицкая Слобода. Находится она в 15 минутах от метро «Уручье», а купить новую квартиру здесь можно всего за $35 тыс. Прямо сейчас агрогородок активно застраивается, поговаривают даже, что через 2 года число жителей достигнет 10 тыс. человек. Здесь есть сад, школа, магазины, банк, амбулатория, в планах – торговый центр. Собственно, почему нет?

Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

Если нужна «двушка», а деньги есть только на «однушку»

От Уручья к Озерицкой Слободе ведет скоростная трасса Минск-Аэропорт. Дорога как на автомобиле, так и на маршрутке занимает не более 15 минут. Близость – одна из причин, почему минчане меняют столичную прописку на здешнюю. Многие при этом сохраняют работу в Минске.

Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

Условно агрогородок можно разделить на две части – частную и многоквартирную. Новостройки сосредоточены на улице Машерова и вдоль трассы. В последние 8 лет здесь строится СООО «Аркуб-сервис», Бобруйский завод КПД, свой проект начинает УКС Смолевичского района. Среди проектов как «панельки», так и каркасники. Средняя цена на новостройки – от $820 до $880 за «квадрат» в зависимости от метража, стадии строительства и площади квартиры. Так, совсем недавно в эксплуатацию ввели последний жилой дом комплекса «Новая Слобода». Квартир в продаже почти не осталось.

– Сейчас ситуация такова, что люди ждут дешевого жилья. Для многих цена квадратного метра в черте МКАД недосягаема, даже с учетом кредитования. В пригороде цены, конечно, ниже. Для примера «однушку» в новостройке можно купить за $35 тыс., цены на двухкомнатные квартиры стартуют от $48 тыс. И это не бюджетная линейка, каркасный дом повышенной комфортности, c современными планировками, качественными стеклопакетами, колясочными и местами хранения для велосипедов на каждом этаже, – рассказывает менеджер проектов «Твоя столица. Новостройцентр» Светлана Буко. – Это одна из причин, почему свободных квартир уже почти не осталось. В трех новостройках комплекса вакантны только три не самые ликвидные квартиры, все остальное – продано.

Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

В данный момент застройщик приводит в порядок территорию: прокладывает тротуары, устанавливает лавочки, игровые площадки и уличные тренажеры.

Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

Рядом с ЖК «Новая Слобода» виднеется квартал 5-этажной застройки. Он был введен пару лет назад.

Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

На смежной площадке сейчас строится УКС Смолевичского района. Со слов Светланы Буко, застройщик уже выпустил первую декларацию по новому дому. По ней цена «квадрата» в кирпичной малоэтажке составила 1750 рублей. В доме будет 5 этажей, срок ввода – 2020 год. На продажу выставлены «однушки» площадью 41 кв.м и «двушки» 58 кв.м.

Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

Квартиру в новостройке можно купить и на «вторичке»

Помимо предложений от застройщиков, квартиру в Озерицкой Слободе можно купить и на «вторичке» – на сегодня в базе Realt.byпродается около 20 квартир от 1 до 4 комнат. Большинство – в новостройках. В ЖК «Новая Слобода» тоже можно купить квартиру с рук, цены от $35 тыс. за однокомнатные и до $60 тыс. за «трешки». В малоэтажных «панельках» вдоль трассы квартиры еще дешевле – здесь, к примеру, можно поторговаться за «четырешку», выставленную за $56 тыс.

– В отличие от многих населенных пунктов возле Минска, в Озерицкой Слободе есть необходимая для жизни инфраструктура. Вся она сосредоточена в районе новостроек – за забором большая хорошая школа [к слову, у нее есть даже свой сайт], через дорогу – детский сад на 140 малышей, здесь же банк, магазины, кафе, амбулатория, – дополняет коллегу руководитель «Твоя столица. Новостройцентр» Наталья Жалова.

Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

Со слов местных жителей, агрогородку не хватает только крупного магазина, мест отдыха и развлечений. Некоторые жалуются на слабый напор воды, но силами застройщиков эта проблема должна быть решена. В остальном Озерицкая Слобода - отличная альтернатива городу. К слову, торговый центр здесь все-таки будет, стройка начнется в ближайшее время.

– Вскоре на пустыре у храма начнется строительство торгового центра, проект уже согласован, его планируют открыть в течение двух лет, – добавила Наталья Жалова.

Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

По данным «Твоя столица. Новостройцентр», в Озерицкой Слободе покупают квартиры молодые семьи, которым не хватает на жилье в Минске, сотрудники аэропорта, а также пенсионеры, которые оставили столичные «метры» детям, а сами выбрали локацию поспокойней.

– Среди новоселов есть наш коллега. Сам выбрал Озерицкую Слободу из-за близости к Минску и цены квадратного метра. В столице мог позволить себе только «однушку», здесь приобрел просторную двухкомнатную квартиру. Работает, кстати, в Уручье, добирается ежедневно без проблем. Детей возит в садик в Военный городок по привычке. И таких семей преимущественное большинство, – делится Светлана Буко.

Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

Частный сектор занимает ¾ агрогородка

Три четверти населенного пункта занимает коттеджная застройка, окруженная цепочкой озер и водоемов. К домам проведены все коммуникации, проложены улицы. Жители рыбачат в свободное время, купаются, благо места вокруг очень живописные. Прямо сейчас на Realt.byпродается несколько объектов в Озерицкой Слободе. Цены на участки стартуют от $24 тыс., жилой дом можно купить от $65 тыс. до $270 тыс.

Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

Среди вариантов есть интересный коттедж с собственным бассейном, бильярдной и детским городком. Он продается за $240 тыс.

Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Почему нет? тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
 
Теги: Минск
 
 
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Realt.by запускает цикл статей о том, есть ли жизнь за МКАД. В первом сюжете – Озерицкая Слобода. Находится она в 15 минутах от метро «Уручье», а купить новую квартиру...
 
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