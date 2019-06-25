Почему нет? $35 тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе

Условно агрогородок можно разделить на две части – частную и многоквартирную. Новостройки сосредоточены на улице Машерова и вдоль трассы. В последние 8 лет здесь строится СООО «Аркуб-сервис», Бобруйский завод КПД, свой проект начинает УКС Смолевичского района. Среди проектов как «панельки», так и каркасники. Средняя цена на новостройки – от $820 до $880 за «квадрат» в зависимости от метража, стадии строительства и площади квартиры. Так, совсем недавно в эксплуатацию ввели последний жилой дом комплекса «Новая Слобода». Квартир в продаже почти не осталось.

– Сейчас ситуация такова, что люди ждут дешевого жилья. Для многих цена квадратного метра в черте МКАД недосягаема, даже с учетом кредитования. В пригороде цены, конечно, ниже. Для примера «однушку» в новостройке можно купить за $35 тыс., цены на двухкомнатные квартиры стартуют от $48 тыс. И это не бюджетная линейка, каркасный дом повышенной комфортности, c современными планировками, качественными стеклопакетами, колясочными и местами хранения для велосипедов на каждом этаже, – рассказывает менеджер проектов «Твоя столица. Новостройцентр» Светлана Буко. – Это одна из причин, почему свободных квартир уже почти не осталось. В трех новостройках комплекса вакантны только три не самые ликвидные квартиры, все остальное – продано.