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Почему нет? $35 тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
26.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realt.by запускает цикл статей о том, есть ли жизнь за МКАД. В первом сюжете – Озерицкая Слобода. Находится она в 15 минутах от метро «Уручье», а
Если нужна «двушка», а деньги есть только на «однушку»
От Уручья к Озерицкой Слободе ведет скоростная трасса Минск-Аэропорт. Дорога как на автомобиле, так и на маршрутке занимает не более 15 минут. Близость – одна из причин, почему минчане меняют столичную прописку на здешнюю. Многие при этом сохраняют работу в Минске.
Условно агрогородок можно разделить на две части – частную и многоквартирную. Новостройки сосредоточены на улице Машерова и вдоль трассы. В последние 8 лет здесь строится СООО «Аркуб-сервис», Бобруйский завод КПД, свой проект начинает УКС Смолевичского района. Среди проектов как «панельки», так и каркасники. Средняя цена на новостройки – от $820 до $880 за «квадрат» в зависимости от метража, стадии строительства и площади квартиры. Так, совсем недавно в эксплуатацию ввели последний жилой дом комплекса «Новая Слобода». Квартир в продаже почти не осталось.
– Сейчас ситуация такова, что люди ждут дешевого жилья. Для многих цена квадратного метра в черте МКАД недосягаема, даже с учетом кредитования. В пригороде цены, конечно, ниже. Для примера «однушку» в новостройке можно купить за $35 тыс., цены на двухкомнатные квартиры стартуют от $48 тыс. И это не бюджетная линейка, каркасный дом повышенной комфортности, c современными планировками, качественными стеклопакетами, колясочными и местами хранения для велосипедов на каждом этаже, – рассказывает менеджер проектов «Твоя столица. Новостройцентр» Светлана Буко. – Это одна из причин, почему свободных квартир уже почти не осталось. В трех новостройках комплекса вакантны только три не самые ликвидные квартиры, все остальное – продано.
На смежной площадке сейчас строится УКС Смолевичского района. Со слов Светланы Буко, застройщик уже выпустил первую декларацию по новому дому. По ней цена «квадрата» в кирпичной малоэтажке составила 1750 рублей. В доме будет 5 этажей, срок ввода – 2020 год. На продажу выставлены «однушки» площадью 41 кв.м и «двушки» 58 кв.м.
Квартиру в новостройке можно купить и на «вторичке»
Помимо предложений от застройщиков, квартиру в Озерицкой Слободе можно купить и на «вторичке» – на сегодня в базе Realt.byпродается около 20 квартир от 1 до 4 комнат. Большинство – в новостройках. В ЖК «Новая Слобода» тоже можно купить квартиру с рук, цены от
– В отличие от многих населенных пунктов возле Минска, в Озерицкой Слободе есть необходимая для жизни инфраструктура. Вся она сосредоточена в районе новостроек – за забором большая хорошая школа [к слову, у нее есть даже свой
Со слов местных жителей, агрогородку не хватает только крупного магазина, мест отдыха и развлечений. Некоторые жалуются на слабый напор воды, но силами застройщиков эта проблема должна быть решена. В остальном Озерицкая Слобода - отличная альтернатива городу. К слову, торговый центр здесь все-таки будет, стройка начнется в ближайшее время.
– Вскоре на пустыре у храма начнется строительство торгового центра, проект уже согласован, его планируют открыть в течение двух лет, – добавила Наталья Жалова.
По данным «Твоя столица. Новостройцентр», в Озерицкой Слободе покупают квартиры молодые семьи, которым не хватает на жилье в Минске, сотрудники аэропорта, а также пенсионеры, которые оставили столичные «метры» детям, а сами выбрали локацию поспокойней.
– Среди новоселов есть наш коллега. Сам выбрал Озерицкую Слободу из-за близости к Минску и цены квадратного метра. В столице мог позволить себе только «однушку», здесь приобрел просторную двухкомнатную квартиру. Работает, кстати, в Уручье, добирается ежедневно без проблем. Детей возит в садик в Военный городок по привычке. И таких семей преимущественное большинство, – делится Светлана Буко.
Частный сектор занимает ¾ агрогородка
Три четверти населенного пункта занимает коттеджная застройка, окруженная цепочкой озер и водоемов. К домам проведены все коммуникации, проложены улицы. Жители рыбачат в свободное время, купаются, благо места вокруг очень живописные. Прямо сейчас на Realt.byпродается несколько объектов в Озерицкой Слободе. Цены на участки
Среди вариантов есть интересный
Фото: Павел Садовский
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Почему нет? $35 тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье» – смотрим новостройки в Озерицкой Слободе
Realt.by запускает цикл статей о том, есть ли жизнь за МКАД. В первом сюжете – Озерицкая Слобода. Находится она в 15 минутах от метро «Уручье», а купить новую квартиру...
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