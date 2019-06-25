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«Стороны за углубление диалога между Минском и Страсбургом». Белорусские депутаты посетили Совет Европы

26.06.2019 11:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские депутаты — Дмитрий Шевцов и Елена Анисим — приняли участие в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге, сообщает пресс-служба Палаты представителей.


Фото: www.house.gov.by

Депутаты приняли участие в заседаниях Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, провели двусторонние встречи с директором Совета Европы по политическим вопросам Александром Гесселем и председателем Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии. Во время встреч стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между Республикой Беларусь и Советом Европы.

«Стороны с удовлетворением констатировали достигнутый в последнее время существенный прогресс во взаимоотношениях с Советом Европы, высказались за активизацию совместной с белорусским парламентом работы в целях дальнейшего наращивания сотрудничества и углубления конструктивного диалога между Минском и Страсбургом», — говорится в сообщении прессс-службы Палаты представителей.

Также Шевцов и Анисим поговорили с кандидатом на пост Генерального секретаря Совета Европы заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерсом и отдельными постоянными представителями стран-членов Совета Европы.

 
 
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Белорусские депутаты - Дмитрий Шевцов и Елена Анисим - приняли участие в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге.
 
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