Ермолович: На II Европейские игры уже потрачено 540 млн рублей

Источник материала: Tut.by

Министр финансов Максим Ермолович рассказал в парламенте, в какую сумму стране обошлись Европейские игры и какой эффект от них планируют получить.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам министра, всего Беларусь потратила на Европейские игры 540 миллионов рублей, в том числе из бюджета — 266 миллионов.

Депутат Анна Конопацкая поинтересовалась у министра: а какой доход страна ждет от Игр.

— По итогам II Европейских игр мы сможем оценить, насколько возросла торговля, насколько выросло использование услуг, туристические доходы города. (…) Когда появятся эти данные, мы будем точно знать, сколько город «заработал». Второй эффект, для меня более важный, — это имиджевый эффект от проведения II Европейских игр, он имеет более значительное влияние на экономические показатели, чем первый. Еще один эффект — внешне-туристический, внешне-экономический. Именно такой уровень проведения Игр создает определенный инвестиционный эффект, открывает страну для широкого круга внешних инвесторов, — считает Максим Ермолович. — Это сложно оценить в деньгах, но это значительно расширяет инвестиционную привлекательность страны (…) Такие масштабные мероприятия очень сильно способствуют тому, чтобы открыть страну.

Ранее цифры затрат на II Европейские игры не озвучивалась. По предварительным оценкам TUT.BY, расходы на Европейские игры могут превысить 150 млн долларов .

Напомним, вскоре после того как осенью 2016 года Беларусь получила право провести II Европейские игры, Александр Лукашенко заявил , что надо будет затратить на подготовку и проведение соревнований «где-то под 50 млн долларов». «Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут», — сказал Лукашенко.

Но в феврале 2019 года выяснилось, что европейцы не сильно помогли. «По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены», — сказал премьер-министр Сергей Румас на встрече с президентом ЕОК Янезом Кочиянчичем.