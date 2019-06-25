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Россия увязала выделение Беларуси крупного кредита с интеграцией. На этот год Минск застраховался

26.06.2019 13:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия увязывает выделение Беларуси государственного кредита на 630 млн долларов с интеграционными процессами. Но Минск на этот год уже застраховал себя другими источниками на случай непредоставления российского кредита. Об этом заявил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, в апреле правительство РФ согласовало выделение Минску госкредита на 600 млн долларов для рефинансирования текущей внешней задолженности Беларуси по ранее привлеченным в России кредитам.

«Министр финансов [России Антон] Силуанов неоднократно говорил, что когда мы выйдем на общий механизм интеграции, то будем решать вопрос кредитного взаимодействия в более широком формате, а не только в рамках этого кредита [на 630 млн долларов], но в целом по всему графику платежей в пользу России», — сказал Ермолович.

Он отметил, что еще в прошлом году белорусские власти понимали, что «кредит увязан с большой повесткой двусторонних отношений и готовились заместить его другими источниками». В итоге было подписано рамочное соглашение с Банком развития Китая и пересмотрены планы по выходу на внутренний рынок гособлигаций номинированные в иностранной валюте.

Правительство Беларуси до конца года думает привлечь от Банка развития Китая кредит на 3,5 млрд юаней, что эквивалентно 500 млн долларов. Что касается дополнительных выпусков облигаций Минфина в иностранной валюте, то при плане в 370 млн долларов уже привлечено 500 млн долларов, сказал Ермолович.

Министр финансов допустил, что если разрешится комплексная ситуация с интеграцией и Беларусь привлечь 630 млн долларов в виде российского кредита, то ресурсы пойдут на погашение обязательств следующего года. «Этот год обеспечен источниками в полном объеме», — сказал Ермолович.

В настоящее время российский кредит имеет для Беларуси большую привлекательность, чем суверенные еврооблигации. Поэтому в Минске допускают корректировку планов по размещению евробондов в 2020 году.

Максим Ермолович выразил уверенность, что в среднесрочной перспективе Беларусь сможет выходить на международные рынки капитала на таких же условиях, как и Россия.

 
Теги: Минск
 
 
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