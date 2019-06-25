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Минфин: 70% бюджета Европейских игр направлено на развитие инфраструктуры Беларуси

26.06.2019 16:14 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минфин: 70% бюджета Европейских игр направлено на развитие инфраструктуры Беларуси
Деревня атлетов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На развитие инфраструктуры Беларуси направлено 70% бюджета Европейских игр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на комментарий Министерства финансов.

Бюджет II Европейских игр состоит из двух компонентов: организационного и инвестиционного. "Инвестиционный компонент - наиболее значимый в структуре расходов. Под эгидой II Европейских игр дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры Беларуси к настоящему времени составили Br380 млн (70% в общем объеме финансирования)", - сообщили в Минфине.

За счет бюджетных средств провели модернизацию, ремонт и оснащение 12 крупнейших спортивных объектов (в том числе Республиканского центра по гребным видам спорта, Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису, стадиона "Динамо", комплексов "Минск-Арена", Palova Arena, "Чижовка-Арена", Дворца спорта и других), а также спортивных сооружений и общежитий Студенческой деревни.

"Приобретено современное спортивное, медицинское и телевизионное оборудование для других объектов бюджетной сферы, а также транспортные средства, которые по окончании мероприятия будут переданы в распоряжение организаций бюджетного сектора, значительно укрепив их материально-техническую базу", - подчеркнули в министерстве.

С привлечением кредитных ресурсов Банка развития построено здание Республиканского научно-практического центра спортивной медицины, многопрофильный спортивный зал по игровым видам спорта, общежитие Студенческой деревни. Финансирование банка помогло реконструировать спортивно-стрелковый комплекс им.Тимошенко и олимпийский спортивный комплекс "Стайки". Куплены четыре передвижные телевизионные станции формата HD.

Правительство приняло меры по максимальному привлечению белорусских поставщиков товаров, работ и услуг к подготовке и проведению игр.

Организационный компонент предусматривает проживание и питание аккредитованных лиц, медицинское и транспортное обеспечение; создание IT-платформы управления играми (фиксация времени, оценок и результатов, работа ситуационного центра и сервиса технологий мест проведения); телетрансляцию, радиовещание и информационно-рекламное обеспечение; организацию работы волонтеров, проведение официальных церемоний открытия и закрытия игр, а также функционирование фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Исходя из принятых белорусской стороной обязательств на подготовку и проведение Европейских игр за 2017-2019 годы направлено около Br540 млн. Половина расходов оплачена за счет бюджета (Br266 млн), порядка 40% - покрыто кредитами Банка развития (Br208 млн), остальное оплачено из внебюджетных источников (спонсорская помощь, реализация билетов).

Что касается внебюджетных источников финансирования, то это безвозмездная спонсорская помощь, доходы от реализации билетов, сувенирной и лицензионной продукции. Кроме того, предусматриваются поступления средств от продажи Европейскими олимпийскими комитетами прав на телетрансляцию и реализацию международной маркетинговой программы.

Законодательством предусмотрен механизм зачисления сверхплановых поступлений из внебюджетных источников в доходы бюджета для компенсации понесенных расходов.

"Окончательная оценка доходов и расходов, связанных с проведением II Европейских игр в Минске, будет произведена по окончании мероприятия", - добавили в Минфине.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На развитие инфраструктуры Беларуси направлено 70% бюджета Европейских игр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на комментарий Министерства...
 
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Минфин детализировал расходы на проведение Европейских игр. И обозначил источники доходов
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