О доплате к пособию по беременности и родам

Источник материала: Ивьевский край

Законом Республики Беларусь "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" предусмотрено, что если размер выплаченного пособия по беременности и родам ниже, чем размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет за период со дня рождения ребенка по день, по который выплачено пособие по беременности и родам, производится доплата разницы между размерами указанных государственных пособий.

Доплата производится после окончания периода, удостоверенного листком нетрудоспособности по беременности и родам, при условии назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

При определении доплаты учитывается пособие по беременности и родам, выплаченное женщине по всем местам работы (учебы).

Доплата производится на основании заявления лица, получившего пособие по беременности и родам. В заявлении указываются все места получения пособия по беременности и родам и предоставляются справки о размере выплаченных пособий с информацией о том, что доплата там не производилась, а также представляется копия протокола о назначении пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, если данное пособие назначалось по другому месту.

За доплатой следует обращаться по месту назначения пособия по беременности и родам. Лицам, работающим по совместительству, доплата производится по основному месту работы. Учащимся дневной формы получения образования, совмещающим учебу с работой, доплата производится по месту учебы.

Ивьевский райотдел ФСЗН.