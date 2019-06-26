Беларусь сможет обеспечить госдолг в 2019 году

У Беларуси есть источники для погашения и обслуживания госдолга в 2019 году, имеется задел на следующий год, сообщил министр финансов Максим Ермолович.

«Несмотря на налоговый маневр, прочие макроэкономические риски, мы достаточно уверенно видим свои перспективы по погашению, обслуживанию госдолга как в текущем, так и следующем году», - сказал Ермолович.

По словам министра, 2019 год обеспечен источниками в полном объеме. «Есть некоторые наработки, задел, которые мы сделали по рефинансированию своих обязательств в 2020 году», - добавил он.

Министр добавил, что не видит рисков в части финансирования обязательств по внешнему долгу в текущей экономической ситуации.

Российский кредит увязан с интеграцией

Ермолович рассказал, что получение кредита от России на 630 млн долларов увязано с процессом интеграции. «Когда выйдем на общую картину по механизмам, инструментам интеграции, тогда будем решать вопросы кредитного взаимодействия в более широком формате, в целом по всему графику платежей в пользу российского правительства», - пояснил он.

По планам Минфина, если Беларусь получит кредит в этом году, то он поступит в золотовалютные-резервы и будет направлен на погашение обязательств 2020, 2021 годов.

Но при этом, официальный Минск подготовился заменить российский кредит. В частности, подписано рамочное соглашения с Госбанком развития Китая , сообщает БелТА.