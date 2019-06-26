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Беларусь сможет обеспечить госдолг в 2019 году
26.06.2019 20:44 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
У Беларуси есть источники для погашения и обслуживания госдолга в 2019 году, имеется задел на следующий год, сообщил министр финансов Максим Ермолович.
«Несмотря на налоговый маневр, прочие макроэкономические риски, мы достаточно уверенно видим свои перспективы по погашению, обслуживанию госдолга как в текущем, так и следующем году», - сказал Ермолович.
По словам министра, 2019 год обеспечен источниками в полном объеме. «Есть некоторые наработки, задел, которые мы сделали по рефинансированию своих обязательств в 2020 году», - добавил он.
Министр добавил, что не видит рисков в части финансирования обязательств по внешнему долгу в текущей экономической ситуации.
Российский кредит увязан с интеграцией
Ермолович рассказал, что
По планам Минфина, если Беларусь получит кредит в этом году, то он поступит в золотовалютные-резервы и будет направлен на погашение обязательств 2020, 2021 годов.
Но при этом, официальный Минск подготовился заменить российский кредит. В частности,
По словам министра, с учетом заимствований на внутреннем рынке и планируемого привлечения ресурсов в Китае будет закрыта потребность страны в ресурсах для рефинансирования госдолга в 2019 году,
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У Беларуси есть источники для погашения и обслуживания госдолга в 2019 году, имеется задел на следующий год, сообщил министр финансов Максим Ермолович.
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