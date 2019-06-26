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Беларусь сможет обеспечить госдолг в 2019 году

26.06.2019 20:44 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

У Беларуси есть источники для погашения и обслуживания госдолга в 2019 году, имеется задел на следующий год, сообщил министр финансов Максим Ермолович.

«Несмотря на налоговый маневр, прочие макроэкономические риски, мы достаточно уверенно видим свои перспективы по погашению, обслуживанию госдолга как в текущем, так и следующем году», - сказал Ермолович.

По словам министра, 2019 год обеспечен источниками в полном объеме. «Есть некоторые наработки, задел, которые мы сделали по рефинансированию своих обязательств в 2020 году», - добавил он.

Министр добавил, что не видит рисков в части финансирования обязательств по внешнему долгу в текущей экономической ситуации.

Российский кредит увязан с интеграцией

Ермолович рассказал, что получение кредита от России на 630 млн долларов увязано с процессом интеграции. «Когда выйдем на общую картину по механизмам, инструментам интеграции, тогда будем решать вопросы кредитного взаимодействия в более широком формате, в целом по всему графику платежей в пользу российского правительства», - пояснил он.

По планам Минфина, если Беларусь получит кредит в этом году, то он поступит в золотовалютные-резервы и будет направлен на погашение обязательств 2020, 2021 годов.

Но при этом, официальный Минск подготовился заменить российский кредит. В частности, подписано рамочное соглашения с Госбанком развития Китая, сообщает БелТА.

По словам министра, с учетом заимствований на внутреннем рынке и планируемого привлечения ресурсов в Китае будет закрыта потребность страны в ресурсах для рефинансирования госдолга в 2019 году, пишут Naviny.by.

 
Теги: Минск
 
 
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У Беларуси есть источники для погашения и обслуживания госдолга в 2019 году, имеется задел на следующий год, сообщил министр финансов Максим Ермолович.
 
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