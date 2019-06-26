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Под Оршей заработала полусекретная экономическая зона. Резиденты получат весомые налоговые льготы

27.06.2019 07:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 июня в поселке Болбасово Оршанского района начала функционировать особая экономическая зона (ОЭЗ) «Бремино-Орша». Резидентам предоставлены весомые льготы и налоговые преференции.


ОЭЗ начала работу на основании указа президента № 106 от 21 марта 2019 года. Он направлен на развитие мультимодального промышленно-логистического комплекса в Оршанском районе. Однако данный документ до сих пор не обнародован на Национальном правовом портале. Его содержание не раскрывается и на сайте «Бремино групп», управляющей компании ОЭЗ «Бремино-Орша».

Как сообщили агентству «ПраймПресс» в «Бремино групп», в отношении резидентов ОЭЗ «Бремино-Орша», в частности, применяются нулевые ставки налога на прибыль сроком на девять лет; налога на недвижимость — на 20 лет; налога на дивиденды — до 1 января 2033 года.

Также вводятся нулевые ставки офшорного сбора; НДС при вывозе произведенных товаров за пределы Евразийского экономического союза; НДС при реализации, сдаче в аренду (лизинг) резидентами объектов недвижимости до 1 января 2033 г; 5% на роялти (вознаграждение за использование авторских прав, патентов, торговых марок и брендов) до 1 января 2028 г и специальный правовой режим сроком действия 50 лет.

По информации «Бремино групп», ОЭЗ «Бремино-Орша» состоит из двух секторов — промышленного и логистического. В промышленном секторе предполагается разместить производства бытовой техники и электроники; фармацевтической продукции и препаратов; пищевых продуктов (кофе, чай, рис и т.д.); автозапчастей и аксессуаров; парфюмерии и косметики; бытовой химии; игрушек; ювелирных изделий; спортивных одежды и товаров; товаров для дома и интерьера.

Помимо производства, на территории «Бремино-Орша» разместятся также магазины готовой продукции, шоурумы, складские помещения, бизнес-центр и паркинг.

Логистический сектор ОЭЗ будет включать автомобильный, железнодорожный и авиатерминалы.

В декабре 2016 года «Бремино Групп» открыла первый в стране приграничный логистический центр около пункта пропуска «Брузги». В планах компании значится создание сети таких комплексов. В скором времени планируется запустить терминал в Берестовице.

Автомобильный терминал начал свою работу в феврале 2019 года. В его составе 10 тыс кв м складских помещений класса «А» (склад общего пользования, таможенный склад, склад временного хранения), 15 грузовых рамп в таможенной зоне, стоянка для грузового автотранспорта на 200 машиномест, отделение банка и офисные помещения.

В компании сообщили, что железнодорожный и авиатерминалы сейчас находятся на стадии реконструкции. Они будут обеспечивать перегрузку контейнеров с железнодорожного на автотранспорт, обслуживание рефрижераторных контейнеров, консолидацию и обработку контейнерных и авиагрузов, оказание широкого спектра таможенных и логистических услуг.

В состав терминалов войдут площадка для хранения и перевалки контейнерных грузов, подъездные железнодорожные пути, взлетно-посадочная полоса, распределительные склады для площадок электронной торговли (E-commerce), низкотемпературные склады, складские помещения для консолидации цветочной продукции.

Сейчас на территории «Бремино-Орша» круглосуточно работает ведомственный пункт таможенного оформления, фитосанитарная и ветеринарные службы, банковское отделение, страховой агент и офис таможенных брокеров. «Благодаря этому компании-резиденты смогут пройти все процедуры и получить услуги, необходимые для обеспечения производственных процессов и логистической деятельности», — сообщили в «Бремино групп».

Общая площадь застройки мультимодального комплекса «Бремино-Орша» — 230 га. Срок окончания всего проекта намечен на конец декабря 2023 года. Общие затраты на создание комплекса оцениваются примерно в 350 млн рублей, следует из программы развития Оршанского района.

Однако речь не идет о единовременном вложении этих средств. По мере введения в строй элементов комплекса часть полученной прибыли будет инвестироваться в дальнейшее развитие. Участники «Бремино Групп» Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Олексин хотят привлечь новых резидентов и инвесторов. Могут быть предложены различные формы сотрудничества: от совместного предприятия до инвестиционного товарищества.

В июле 2018 года совладельцы «Бремино Групп» презентовали Александру Лукашенко проект «Бремино-Орша». Бизнесмены озвучили сроки реализации проекта и ожидаемые объемы обработки грузов. Кроме того, были представлены намерения по созданию цветочной биржи и обработке заказов с электронных площадок. Лукашенко заявил, что «готов помогать», «только надо это быстрее делать, чтобы людям дать работу». «Если видишь, что есть бизнес, надо ускориться. Я готов в этом участвовать, чтобы вы ускорились», — заявил белорусский лидер, комментируя презентацию председателя совета участников «Бремино групп» Александра Зайцева.

Стоит отметить, что в Беларуси с 2015 года в режиме особой экономической зоны функционирует китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Таким образом, «Бремино-Орша» стала второй ОЭЗ, действующей в Беларуси.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС возможность создания в государствах союза территориальных особых экономических зон строго ограничена: три таких зоны могут быть созданы в России, две — в Беларуси, по одной — в Армении, Казахстане, Кыргызстане.

 
 
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В отношении резидентов ОЭЗ «Бремино-Орша», в частности, применяются нулевые ставки налога на прибыль сроком на девять лет; налога на недвижимость - на 20 лет; налога...
 
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