Продолжение шоу «Скамейка основных» уже на VOKA

Новые выпуски шоу «Скамейка основных» о событиях из мира современного белорусского и мирового спорта выходят на платформе VOKA. Увидеть их можно уже сейчас на сайте видеосервиса бесплатно и без авторизации.

«Скамейка основных» – развлекательное спортивное телешоу от видеосервиса VOKA, в котором признанные профессионалы спорта футболист Александр Глеб, хоккеист Алексей Калюжный и гандболист Сергей Рутенко за непринужденным досугом обсуждают последние события из мира самых популярных видов спорта.

В новых выпусках знаменитые спортсмены разбираются, каким должен быть идеальный тренер и болельщики каких видов спорта самые преданные, а также рассказывают о своих кумирах в спорте. Новые эпизоды уже доступны на сайте VOKA .

Серии шоу «Скамейка основных» будут выходить по четвергам: следующий выпуск появится на сайте VOKA 4 июля, в дальнейшем новые эпизоды можно будет увидеть 11, 18 и 25 июля, 1, 8 и 15 августа.