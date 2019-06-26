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Продолжение шоу «Скамейка основных» уже на VOKA

27.06.2019 11:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новые выпуски шоу «Скамейка основных» о событиях из мира современного белорусского и мирового спорта выходят на платформе VOKA.  Увидеть их можно уже сейчас на сайте видеосервиса бесплатно и без авторизации. 

«Скамейка основных» – развлекательное спортивное телешоу от видеосервиса VOKA, в котором признанные профессионалы спорта футболист Александр Глеб, хоккеист Алексей Калюжный и гандболист Сергей Рутенко за непринужденным досугом обсуждают последние события из мира самых популярных видов спорта. 

В новых выпусках знаменитые спортсмены разбираются, каким должен быть идеальный тренер и болельщики каких видов спорта самые преданные, а также рассказывают о своих кумирах в спорте. Новые эпизоды уже доступны на сайте VOKA

Серии шоу «Скамейка основных» будут выходить по четвергам: следующий выпуск появится на сайте VOKA 4 июля, в дальнейшем новые эпизоды можно будет увидеть 11, 18 и 25 июля, 1, 8 и 15 августа.

 
 
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Новые выпуски шоу «Скамейка основных» о событиях из мира современного белорусского и мирового спорта выходят на платформе VOKA.  Увидеть их можно уже сейчас на...
 
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