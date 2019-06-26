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Вторая партия российских пассажирских вагонов прибыла на Белорусскую железную дорогу
27.06.2019 13:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вторая, заключительная партия российских пассажирских вагонов, поставки которых профинансировало ООО «БелВЭБлизинг», прибыла 26 июня 2019 года на станцию Минск-пассажирский Белорусской железной дороги, сообщает пресс-служба Банка БелВЭБ. В распоряжение БЖД поступило 16 купейных вагонов, в том числе 8 из них оборудованы для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, а также лиц, их сопровождающих.
В ближайшее время новые вагоны будут задействованы на самых востребованных направлениях в сообщении с Российской Федерацией.
Купейные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. У вагонов современный интерьер, прислонно-сдвижные двери и раздвижными дверями межвагонных переходов, автоматическая система открытия, закрытия и блокировки. В них установлены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения и контроля безопасности в пути следования. В салонах купейного вагона 36 спальных мест. Каждый пассажир может воспользоваться персональной розеткой или USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Срок службы этих вагонов до 40 лет.
Напомним, что 11 июня на Белорусскую железную дорогу
ООО «БелВЭБлизинг» сотрудничает с Белорусской железной дорогой с 2018 года: был заключен договор лизинга на 20 плацкартных пассажирских вагонов российского производства.
ООО «БелВЭБлизинг» — участник банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ». Лизинговая организация создана в 2018 году при совместном участии ОАО «Банк БелВЭБ» и АО «ВЭБ-лизинг» (Российская Федерация). Доля участия Банка БелВЭБ в уставном фонде ООО «БелВЭБлизинг» составляет 49%.
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Вторая, заключительная партия российских пассажирских вагонов, поставки которых профинансировало ООО «БелВЭБлизинг», прибыла 26 июня 2019 года на станцию...
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