Вторая партия российских пассажирских вагонов прибыла на Белорусскую железную дорогу

Источник материала: Tut.by

Вторая, заключительная партия российских пассажирских вагонов, поставки которых профинансировало ООО «БелВЭБлизинг», прибыла 26 июня 2019 года на станцию Минск-пассажирский Белорусской железной дороги, сообщает пресс-служба Банка БелВЭБ. В распоряжение БЖД поступило 16 купейных вагонов, в том числе 8 из них оборудованы для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, а также лиц, их сопровождающих.



Так выглядит купе для людей с инвалидностью, есть место для сопровождающего. Фото: Тверской вагоностроительный завод, tvz.ru

В ближайшее время новые вагоны будут задействованы на самых востребованных направлениях в сообщении с Российской Федерацией.

Купейные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. У вагонов современный интерьер, прислонно-сдвижные двери и раздвижными дверями межвагонных переходов, автоматическая система открытия, закрытия и блокировки. В них установлены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения и контроля безопасности в пути следования. В салонах купейного вагона 36 спальных мест. Каждый пассажир может воспользоваться персональной розеткой или USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Срок службы этих вагонов до 40 лет.

Напомним, что 11 июня на Белорусскую железную дорогу уже прибыла первая партия из 14 плацкартных вагонов российского производства. В настоящее время они включены в составы пассажирских поездов № 302/301Минск-Адлер, № 28/27 Брест-Москва и № 52/51 Брест-Санкт-Петербург. Всего при финансовой поддержке ООО «БелВЭБлизинг» парк БЖД пополнился на 30 единиц подвижного состава.

ООО «БелВЭБлизинг» сотрудничает с Белорусской железной дорогой с 2018 года: был заключен договор лизинга на 20 плацкартных пассажирских вагонов российского производства.

ООО «БелВЭБлизинг» — участник банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ». Лизинговая организация создана в 2018 году при совместном участии ОАО «Банк БелВЭБ» и АО «ВЭБ-лизинг» (Российская Федерация). Доля участия Банка БелВЭБ в уставном фонде ООО «БелВЭБлизинг» составляет 49%.