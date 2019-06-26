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Антимонопольщики решили проверить рынок инкассации
27.06.2019 14:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит анализ рынка услуг инкассации наличных денежных средств, поэтому запросили у операторов интересующую информацию. Копия запроса есть у TUT.BY.
В частности, антимонопольщики интересуются объемами оказанных услуг, географическими границами деятельности, тарифами, результатами финансово-хозяйственной деятельности и так далее.
В 2018 году на рынке инкассации
Создание «Белинкасгрупп» объяснялось оптимизацией дублирующих функций банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снижения затраты на содержание материально-технических ресурсов, сокращение в Беларуси количества специального транспорта и оружия в обороте.
«Естественно, будет сохраняться нормальная конкурентная среда, и у банков будет выбор, услугами какой компании пользоваться. А это будет обязывать компанию оказывать качественные услуги», — пояснял Каллаур.
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Антимонопольщики интересуются объемами оказанных услуг, географическими границами деятельности, тарифами, результатами финансово-хозяйственной деятельности и...
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