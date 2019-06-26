Антимонопольщики решили проверить рынок инкассации

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит анализ рынка услуг инкассации наличных денежных средств, поэтому запросили у операторов интересующую информацию. Копия запроса есть у TUT.BY.





В частности, антимонопольщики интересуются объемами оказанных услуг, географическими границами деятельности, тарифами, результатами финансово-хозяйственной деятельности и так далее.

В 2018 году на рынке инкассации произошло знаменательное событие. Александр Лукашенко дал отмашку на создание объединенной инкассаторской компании. «Белинкасгрупп» учредили Нацбанк (44% акций), Беларусбанк (49%) и Белагропромбанк (7%). Предполагалось, что доля объединенной инкассаторской компании с учетом удельного веса, который занимали Беларусбанк и Белагропромбанк, составит две трети рынка наличного денежного оборота. Вторым крупным игроком является дочернее предприятие БПС-Сбербанка. Доля «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» на рынке в 2018 году оценивалась в 22%. Остальные участники рынка имеют небольшую долю.

Создание «Белинкасгрупп» объяснялось оптимизацией дублирующих функций банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снижения затраты на содержание материально-технических ресурсов, сокращение в Беларуси количества специального транспорта и оружия в обороте.

«Естественно, будет сохраняться нормальная конкурентная среда, и у банков будет выбор, услугами какой компании пользоваться. А это будет обязывать компанию оказывать качественные услуги», — пояснял Каллаур.