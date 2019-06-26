ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бош Авто Сервис» и Белорусский детский фонд поддержат РНПЦ детской хирургии

27.06.2019 14:59 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сеть «Бош Авто Сервис» совместно с Белорусским детским фондом инициируют проведение благотворительной акции «БОльШ дабрыні». Ее целью является сбор средств на приобретение необходимого медицинского оборудования для Республиканского научно-практического центра детской хирургии, которое поможет в лечении детей.

Внести вклад в доброе дело смогут все автолюбители-покупатели автомобильных запчастей Bosch, которые будут обслуживать свои автомобили в сети СТО «Бош Авто Сервис» в период с 1 по 31 июля 2019 года.

На собранные в ходе благотворительной акции «БОльШ дабрыні» средства будут приобретены фототерапевтические излучатели для лечения желтухи новорожденных. В малых дозах ультрафиолетовое излучение способствует улучшению обменных процессов в организме ребенка.

«Наш фонд уже более трех десятилетий реализует в Беларуси различные благотворительные программы и проекты. Приятно осознавать, что в их осуществлении мы можем рассчитывать не только на отзывчивость простых белорусов, но и на помощь социально ответственного бизнеса. Акция «БОльШ дабрыні», организованная совместно с сетью «Бош Авто Сервис», — один из удачных примеров такого сотрудничества. Мы уверены, что благодаря клиентам сети «Бош Авто Сервис» нужная сумма будет собрана максимально оперативно», — отметил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

В акции участвуют партнеры сети «Бош Авто Сервис», действующие как в Минске, так и во всех областных, а также во многих крупных районных городах.

«Основная деятельность сети «Бош Авто Сервис» связана с заботой о «здоровье» автомобилей. В диагностике и ремонте автомобилей многое зависит не только от квалификации персонала, но и от оборудования для диагностики и качества запчастей. И нам хотелось бы, чтобы те, кто заботится о здоровье детей, тоже имели в своем распоряжении все, что для этого необходимо. Мы приглашаем клиентов сети «Бош Авто Сервис» присоединиться к акции «БОльШ дабрыні» и надеемся, что благодаря их отзывчивости еще одним добрым делом в нашей стране станет больше», — отметил руководитель отдела автозапчастей Bosch в Беларуси Виталий Радовский.

На память об участии в благотворительной акции «БОльШ дабрыні» клиенты сети «Бош Авто Сервис» получат специальные стикеры с символикой благотворительной акции.

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть «Бош Авто Сервис» совместно с Белорусским детским фондом инициируют проведение благотворительной акции «БОльШ дабрыні».
 
Новости дня
Новости экономики
 
Антимонопольщики решили проверить рынок инкассации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика