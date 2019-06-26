«Бош Авто Сервис» и Белорусский детский фонд поддержат РНПЦ детской хирургии

Сеть «Бош Авто Сервис» совместно с Белорусским детским фондом инициируют проведение благотворительной акции «БОльШ дабрыні». Ее целью является сбор средств на приобретение необходимого медицинского оборудования для Республиканского научно-практического центра детской хирургии, которое поможет в лечении детей.

Внести вклад в доброе дело смогут все автолюбители-покупатели автомобильных запчастей Bosch, которые будут обслуживать свои автомобили в сети СТО «Бош Авто Сервис» в период с 1 по 31 июля 2019 года.

На собранные в ходе благотворительной акции «БОльШ дабрыні» средства будут приобретены фототерапевтические излучатели для лечения желтухи новорожденных. В малых дозах ультрафиолетовое излучение способствует улучшению обменных процессов в организме ребенка.

«Наш фонд уже более трех десятилетий реализует в Беларуси различные благотворительные программы и проекты. Приятно осознавать, что в их осуществлении мы можем рассчитывать не только на отзывчивость простых белорусов, но и на помощь социально ответственного бизнеса. Акция «БОльШ дабрыні», организованная совместно с сетью «Бош Авто Сервис», — один из удачных примеров такого сотрудничества. Мы уверены, что благодаря клиентам сети «Бош Авто Сервис» нужная сумма будет собрана максимально оперативно», — отметил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

В акции участвуют партнеры сети «Бош Авто Сервис», действующие как в Минске, так и во всех областных, а также во многих крупных районных городах.

«Основная деятельность сети «Бош Авто Сервис» связана с заботой о «здоровье» автомобилей. В диагностике и ремонте автомобилей многое зависит не только от квалификации персонала, но и от оборудования для диагностики и качества запчастей. И нам хотелось бы, чтобы те, кто заботится о здоровье детей, тоже имели в своем распоряжении все, что для этого необходимо. Мы приглашаем клиентов сети «Бош Авто Сервис» присоединиться к акции «БОльШ дабрыні» и надеемся, что благодаря их отзывчивости еще одним добрым делом в нашей стране станет больше», — отметил руководитель отдела автозапчастей Bosch в Беларуси Виталий Радовский.

На память об участии в благотворительной акции «БОльШ дабрыні» клиенты сети «Бош Авто Сервис» получат специальные стикеры с символикой благотворительной акции.