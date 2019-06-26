Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подбор правильного крепежа для солнцезащиты дома По результатам опроса, с наступлением летнего сезона 26 процентов россиян поедут отдыхать на дачу. Для защиты от солнца и дождя возникает выбор между маркизой,...

По результатам опроса, с наступлением летнего сезона 26 процентов россиян поедут отдыхать на дачу. Для защиты от солнца и дождя возникает выбор между маркизой, солнечными тентами и полноценной террасой. Чтобы отдых был не только комфортным, но и безопасным, необходимо подумать о надежности крепления конструкций. Преимуществом террас является их основательная конструкция, которая защищает фасад дома, устойчива к неблагоприятным условиям погоды и сильному ветру. Солнечные тенты и маркизы являются хорошей и в разы более дешевой альтернативой террасам с крышами из дерева и стекла. Размер солнечного тента может быть любым и обеспечивать тень даже большому участку в саду или у бассейна, в то время как размеры террасной крыши в силу своего веса ограничены, а маркизы больше подходят для маленьких балконов. При использовании правильного крепежа тент полностью устойчив к ветру, его можно не разбирать при дожде и ветреной погоде.Чтобы определить какие дюбели и шурупы использовать при монтаже, нужно обратить внимание на материал основания и нагрузки конструкции. В качестве точек крепления для солнечного тента подойдут ограждения, столбы, стропильные балки и стены. Маркизы можно разместить на консоли, которые в свою очередь также монтируются с помощью анкеров в строительный материал. Для того, чтобы быть уверенным в устойчивости конструкций над головой, нужно применять высокоэффективные крепежные системы.Например, стальные анкеры при монтаже в бетон или химические анкеры при монтаже в кладку. Благодаря оптимизированной распорной втулке анкерный болт fischer FAZ II подходит для бетона и обеспечивает высокую несущую способность. Это позволяет уменьшить количество точек крепления и число анкерных пластин. Инъекционная система fischer FIS V универсальна и применяется во всех строительных материалах.Решением для фасадов с многослойной изоляцией является система дистанционного монтажа fischer Thermax, которая применяется вместе с инъекционными составами FIS V и FIS EM. За счет того, что крепежный элемент сделан из оцинкованной и нержавеющей стали А4, он обеспечит надежность креплений в условиях высоких нагрузок. Конус во время установки прорезает отверстие в термоизоляции и создает разрыв между внутренней арматурой и закрепляемым изделием, что обеспечивает минимизацию тепловых потерь и делает систему Thermax экономичным вариантом крепления.Пластиковые дюбели при монтаже солнечных тентов и маркиз применяться не должны, так как могут быть вырваны из стены порывом сильного ветра. Кроме того, маркизы весом от 40 до 80 килограммов нанесут серьезный вред здоровью людей при разрушении. Поскольку такие виды конструкций должны быть устойчивы к высокой растягивающей и ветровой нагрузкам, рекомендуется перед монтажом проконсультироваться со специалистами компании fischer по адресу: info@fischerfixing.ru.