Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Soudal, практичный помощник для летнего досуга SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих поставщиков герметиков, клеев и кровельных материалов, расскажет о том, с помощью каких...

SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих поставщиков герметиков, клеев и кровельных материалов, расскажет о том, с помощью каких средств можно ухаживать за велосипедом, самокатом или даже гироскутером. С наступлением летних месяцев горожане с большей охотой проводят время на улице, гуляя в парках и скверах, посещая различные достопримечательности. Активный образ жизни становится всё более популярным, и теперь люди предпочитают пешим прогулкам велосипед, самокат, ролики, лонгборд и другие средства передвижения. Особенно востребованным в последнее время стал велоспорт. Даже самые маленькие не остаются в стороне. Теперь в каждом дворе можно встретить ребенка на беговеле. SOUDAL также серьезно относится к спорту и поддерживает идею активного образа жизни, именно поэтому является многолетним спонсором профессиональной велокоманды из Бельгии Lotto Soudal.Между тем недостаточно просто приобрести транспортное средство, для продления его срока службы необходимо за ним ухаживать. В этом как раз и могут помочь технические аэрозоли от SOUDAL. Например, Vaseline Spray подойдет для обработки металлических деталей. Он обладает смазывающим эффектом, защищает от неблагоприятных погодных условий, слабых кислот, щелочей и общего износа.Обеспечивает антикоррозионное и водоотталкивающее покрытие. А если необходимо позаботиться о пластиковых и резиновых элементах, то на помощь придет Silicone Spray от SOUDAL. Это прозрачное средство со смазочными и антиадгезионными свойствами на основе высококачественного силиконового масла. Оно устойчиво к воздействию высоких и низких температур и многих химических веществ.Этот аэрозоль снижает трение и уменьшает износ механических частей, предотвращает грязевые и жировые отложения. Silicone Spray создает водоотталкивающий слой и способен защищать от влаги даже электропроводку, поэтому его можно использовать для ухода за гироскутером. Кроме практического эффекта, он обладает и косметическим. Улучшает внешний вид колес и других резиновых элементов, пластиковых деталей, придавая им глянцевый блеск.Кроме прогулок по ближайшим окрестностям становятся популярными велопоходы и заезды на длинные дистанции. В таком случае обязательно пригодится Multi Spray от SOUDAL. Это средство незаменимо в дороге, ведь оно обладает широчайшим спектром применения. Данный универсальныйспрей 8 в 1 от SOUDAL способен растворять ржавчину, смазывать и очищать детали, создавать водоотталкивающий слой, работать как проникающее масло и противокоррозионная защита, контактный спрей и даже шок-спрей. Аэрозоль подойдет для использования на винтах, болтах, гайках, движущихся деталях, осях, шарнирах и цепях.Не у всех есть возможность хранить дома велосипед или самокат. Но не стоит отказываться от удовольствия, ведь сегодня можно взять в аренду практически все, что угодно, на пару дней или даже на целый сезон. Однако такие велосипеды не всегда в идеальном состоянии. Внешне они могут быть вполне презентабельными, но за их обслуживанием могут следить не особо тщательно. Заржавевшие болты и другие детали могут обернуться неприятной неожиданностью. Поэтому лучше обработать арендованное транспортное средство перед использованием проникающим маслом Degrip All отSOUDAL.Оно растворит ржавчину и коррозию и создаст защитный слой. Средство очень удобно в применении, ведь его можно использовать под любым углом. Лето, это время приключений и новых впечатлений. Какое транспортное средство выбрать, решаете вы, а SOUDAL позаботится о том, чтобы прогулка на самокате или велопоход не были омрачены мелкими неполадками.www.soudal.ru