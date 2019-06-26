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ТЕХНОНИКОЛЬ первой среди российских производителей стала членом европейской ассоциации PlasticsEurope

27.06.2019 12:36 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Помимо членства в крупнейшей ассоциации PlasticsEurope, компания присоединилась к европейской ассоциации производителей экструзионного пенополистирола EXIBA. Это позволит ТЕХНОНИКОЛЬ расширить возможности по освоению западных рынков и повысить доверие европейских потребителей к своей продукции.XPS ТЕХНОНИКОЛЬ пользуется спросом во многих европейских государствах, в планах компании развивать экспортное направление и дальше. Для европейского рынка характерна приверженность традициям. В этой связи при выходе на новые площадки очень важно максимально соответствовать местным требованиям, стандартам и нормативам. Учитывая тот факт, что из 45 стран поставок XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 25 составляют государства Евросоюза, гармонизация с европейскими стандартами имеет принципиальное значение.

Деятельность EXIBA сосредоточена на разработке и оптимизации нормативной базы, ее соответствия трендам на зеленое строительство. На сегодняшний день Ассоциация объединяет порядка 85 процентов европейских производителей XPS, включая предприятия Австрии, Бельгии Греции, Германии.

Членство в EXIBA открывает для ТЕХНОНИКОЛЬ большие перспективы в области обмена знаниями, получения актуальной информации о европейских трендах в отрасли, возможность заявить свою позицию по ключевым вопросам применения XPS, включая проблематику пожарной безопасности.

Вступление в EXIBA имеет принципиальное значение для нас, говорит руководитель направления Полимерная изоляция ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Касимов. ТЕХНОНИКОЛЬ, это первый российский производитель в составе Ассоциации, нам очень интересны европейские инициативы и наработки в области экологической безопасности и рециклинга XPS.

Кроме того, ТЕХНОНИКОЛЬ постоянно совершенствует свое мастерство, развивая продукты, технологии, предприятия. Это означает, что мы также готовы делиться собственной экспертизой с европейскими коллегами.

www.tn.ru
 
 
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Помимо членства в крупнейшей ассоциации PlasticsEurope, компания присоединилась к европейской ассоциации производителей экструзионного пенополистирола EXIBA. Это...
 
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