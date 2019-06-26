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Техрегламент ЕАЭС на нефть вступает в силу 1 июля

27.06.2019 16:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Техрегламент ЕАЭС на нефть вступает в силу 1 июля
Фото из архива

27 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" вступает в силу 1 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Данный техрегламент был принят в декабре 2017 года Советом ЕЭК. "Техрегламент устанавливает единые для стран ЕАЭС требования к показателям безопасности нефти, которую производитель или продавец собираются доставлять по магистральным трубопроводам, перевозить по железным, автомобильным дорогам или водным путям, а также использовать в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах, - напомнили в пресс-службе. - В документе определено предельно допустимое содержание сероводорода, воды, хлористых солей, органических хлоридов". Указано, что при производстве и транспортировке нефти не допускается применение химических реагентов, содержащих хлорорганические соединения.

"Вступающий в силу технический регламент ЕАЭС - очень важный для всех участников рынка документ, определяющий правила безопасного обращения нефти, - отметил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. - С 1 июля не допускается выдача или принятие документов об оценке соответствия нефти обязательным требованиям, ранее установленным законодательством союза или национальными правовыми актами".

В паспорте на нефть должен проставляться единый знак обращения продукции на союзном рынке, который свидетельствует о том, что товар полностью соответствует требованиям техрегламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" и других технических регламентов союза.

Документ не распространяется на нефть, которая идет на экспорт из стран ЕАЭС, поставляется по государственному оборонному заказу, находится на хранении в организациях, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва, или используется нефтепроизводителем для собственных нужд.

"Переходные положения о порядке введения в действие техрегламента, установленные Коллегией ЕЭК, позволяют бизнесу до 1 января 2021 года плавно перейти на работу по новым правилам, - добавили в ЕЭК. - До этой даты продолжат действовать ранее выданные документы об оценке соответствия, допускаются изготовление и реализация нефти по прежним нормам".-0-

 
 
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27 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или)...
 
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