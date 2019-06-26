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С 1 июля в Беларуси меняется система госзакупок
27.06.2019 17:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Все процедуры при проведении государственных закупок отцифрованы, у их участников будет меньше вариантов для маневров, уверены белорусские власти.
Процесс проведения государственных закупок в Беларуси полностью оцифрован, сообщил сегодня первый заместитель директора Национального центра маркетинга МИД Александр Запольский, комментируя вступление в силу с 1 июля новой редакции закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
Весь процесс теперь, по его словам, в электронном виде: «от размещения плана госзакупок до заключения договора в форме электронного документа». Таким образом, считает Запольский, госзакупки стали более прозрачными.
С ним согласился и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.
«Основная цель - повышение гласности и прозрачности всей системы госзакупок, развитие добросовестной конкуренции, сокращение количества недобросовестных поставщиков», - отметил Картун.
При любых обстоятельствах не корректируются предмет государственной закупки, порядок оплаты, ответственность сторон. Сроки могут быть изменены только по инициативе заказчика. Кроме того, есть ограничения по изменению цены. Фактически в 2 раза снизились сроки подготовки и подачи предложений. Зафиксировано, что при проведении госзакупок запрещаются действия, которые приводят к устранению конкуренции.
«Повышение прозрачности полного цикла (…) это, конечно, будет способствовать более эффективному расходованию бюджетных средств», –
По мнению Картуна, у заказчиков и поставщиков будет меньше возможностей для "маневров" при проведении закупок.
Государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками (ГИАС) заработает с 1 июля. Сайт gias.by заменит нынешнюю площадку icetrade.by.
ГИАС будет состоять из двух крупных блоков - это центральная база (включающая ряд подсистем - планы закупок, подсистема процедур закупок, нормативной базы) и аналитический модуль (статистическая информация по результатам закупок),
На долю госзакупок в Беларуси приходится 6% ВВП.
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Все процедуры при проведении государственных закупок отцифрованы, у их участников будет меньше вариантов для маневров, уверены белорусские власти.
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