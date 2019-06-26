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В Беларуси с 1 июля начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей

27.06.2019 17:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 июля 2019 года в Беларуси начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей, разработанной Национальным банком совместно с банковским сообществом в целях развития и совершенствования платежной системы страны. Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка.


Разработка новой функциональной системы автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка, реализующей сервис по мгновенным платежам, была начата в 2018 году. С 1 января 2019 года система находится в опытной эксплуатации, участие в которой принимают 10 банков.

В период с 1 по 31 июля 2019 года для апробирования новой технологии обработки платежей и изучения платежного потока для установления наиболее эффективной тарифной политики система мгновенных платежей будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В указанный период технический оператор системы — ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» — не будет взимать плату с банков — участников СМП за проведение расчетов по мгновенным платежам. При этом возможно установление банками — участниками СМП тарифов для своих клиентов за пользование этим сервисом, если их система управления платежными рисками предусматривает способы снижения рисков, в том числе репутационных, в случае возникновения сбойных ситуаций в процессе проведения мгновенных платежей в период опытно-промышленной эксплуатации.

С 1 августа 2019 года система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию.

Система мгновенных платежей является инновационной и позволит клиентам банков Беларуси оплачивать товары, работы, услуги, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.

Правовое поле для функционирования данной системы определено Инструкцией о порядке функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 20 ноября 2018 г. № 540.

 
 
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С 1 июля 2019 года в Беларуси начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей, разработанной Национальным банком совместно с банковским...
 
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