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В Беларуси с 1 июля начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей
27.06.2019 17:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 июля 2019 года в Беларуси начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей, разработанной Национальным банком совместно с банковским сообществом в целях развития и совершенствования платежной системы страны. Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
В период с 1 по 31 июля 2019 года для апробирования новой технологии обработки платежей и изучения платежного потока для установления наиболее эффективной тарифной политики система мгновенных платежей будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В указанный период технический оператор системы — ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» — не будет взимать плату с банков — участников СМП за проведение расчетов по мгновенным платежам. При этом возможно установление банками — участниками СМП тарифов для своих клиентов за пользование этим сервисом, если их система управления платежными рисками предусматривает способы снижения рисков, в том числе репутационных, в случае возникновения сбойных ситуаций в процессе проведения мгновенных платежей в период опытно-промышленной эксплуатации.
С 1 августа 2019 года система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию.
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С 1 июля 2019 года в Беларуси начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей, разработанной Национальным банком совместно с банковским...
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