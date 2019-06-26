«Хотим увидеть, как внедрите». Министр из ОАЭ посетил в ПВТ виртуальные курсы обучения на машиниста и маляра

Источник материала: Tut.by

В четверг Парк высоких технологий посетила делегация ОАЭ во главе с министром образования Хуссейном аль-Хаммади. В рамках визита в ПВТ министру показали технологию виртуальной реальности для сферы образования, сообщается в пресс-релизе Парка.



Фото: пресс-служба ПВТ

В частности, делегации продемонстрировали, как с помощью VR-шлема и специальных джойстиков можно обучаться навыкам управления поездом, а также овладеть профессией маляра. В планах внедрить эту технологию в нескольких школах.

Есть в планах и проведение с помощью виртуальной реальности уроков химии и астрономии.

«Мы отправим к вам нашу команду для изучения опыта. Хотим увидеть, как вы будете внедрять виртуальную реальность в школы», — отметил министр образования ОАЭ Хуссейн аль-Хаммади.

Министру образования продемонстрировали сервис schools.by — система сделана белорусскими специалистами. В прошлом месяце schools.by был самым популярным образовательным сайтом в стране. Одним из основных продуктов компании является электронный дневник. Сегодня почти 1000 тысяча белорусских школ ведет учет отметок с помощью сервиса schools.by. Для всей системы образования сервис абсолютно бесплатный. В этом году компания вступила в ПВТ.

Во время визита Хуссейну аль-Хаммади также рассказали об основных положениях цифрового декрета, продемонстрировали технологии дистанционного образования.

Тесное сотрудничество Парка высоких технологий и ОАЭ планируется в рамках Expo-2020. 7 резидентов ПВТ примут участие во Всемирной выставке в Дубае. В зоне «Инновации» национального павильона будут представлены последние разработки белорусских IT-компаний и стартапов: искусственный интеллект в сельском хозяйстве, интеллектуальная система безопасности масштабных мероприятий, кабины виртуальной реальности и «танки» в дополненной реальности. От Парка высоких технологий свои проекты покажут компании Synesis, VironIT, OneSoil, BambooGroup, VirtualRealityTechnologies, Game Stream, Innowise Group.