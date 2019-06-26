Лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР хотят в пятницу в Минске передать четырех пленных украинцев

Источник материала: Tut.by

Четыре пленных украинца будут переданы политику из этой страны Виктору Медведчуку 28 июня в Минске. Об этом заявили лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник по итогам переговоров с Медведчуком в Минске, сообщает ТАСС . В посольстве Украины в Минске TUT.BY сказали, что у них нет информации об этом.



Фото: Reuters

Лидеры сепаратистов заявили, что передача пленных — жест доброй воли, и что они рассчитывают, что этот шаг будет началом к обмену в формате «всех на всех».

По словам лидера самопровозглашенной ЛНР Леонида Пасечника, передадут четырех украинцев Виктору Медведчуку, лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее считают пророссийской силой в Украине.

Медведчуку обещают передать Дмитрия Великого (1988 год рождения), Якова Веремейчика (1986), Эдуарда Михеева (1960) и Максима Горяйнова (1984). По данным Пасечника, они были осуждены на разные сроки заключения в самопровозглашенных республиках по обвинениям в терроризме, содействии терроризму, применении запрещенных средств ведения войны, госизмене и геноциде.

По словам Пасечника, о месте и времени начала процедуры передачи удерживаемых лиц в пятницу будет сообщено дополнительно.

В свою очередь Медведчук, комментируя итоги встречи в эфире телеканала «Россия 24», отметил, что ни он, ни его партия не являются официальными представителями Украины. Он добавил, что находится в оппозиции к новому президенту Владимиру Зеленскому.

Зеленский же ранее заявлял, что хочет вывести Медведчука из переговорного процесса. «Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос о прекращении войны с его стороны только под выборы?», — сказал президент Украины 27 июня на брифинге в Киеве, сообщает «Украинская правда».

Медведчука часто называют «кумом Путина», потому что российский президент — крестный отец дочери Медведчука Дарьи. В 2012 году Медведчук создал движение «Украинский выбор», которое выступало за вхождение Украины в интеграционные структуры с Россией. После начала конфликта на Донбассе политик был одним из ключевых переговорщиков об обмене пленными между сторонами.