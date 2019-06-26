Бизнес жалуется Турчину на проблемы системы сбора и переработки отходов: дорого и неэффективно

Источник материала: Tut.by

Действующая в Беларуси система сбора, обращения, переработки отходов и стратегические планы по ее развитию не соответствуют современным требованиям, система затратна и неэффективна, говорится в письме за подписью главы ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Николая Ладутько на имя первого вице-премьера Александра Турчина.



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«В стране перерабатывается только около 20% отходов потребления, остальные складываются на стремительно растущих свалках. В самых смелых планах — довести уровень переработки до 50% к 2035 году. Мировая тенденция — ноль отходов потребления», — говорится в письме.

Эксперты обращают внимание, что не обеспечено системное изучение и анализ зарубежного опыта и его адаптация к специфике нашей страны.

«В стране внедрены только некоторые элементы Системы природно-экономического учета (СПЭУ), которые приняты ООН в 2012 году в качестве стандартов. Статистика отходов — одно из самых востребованных и активно развивающихся направлений в мире, но в Беларуси по различным причинам находится в зачаточном состоянии. Соответственно, многие ключевые параметры, которые касаются движения основных материальных ресурсов в экономике, образования отходов, их морфологии, распределения, вовлечения в экономику и другие важнейшие параметры не оцифрованы. Фрагментарная первичная информация не позволяет научно-обоснованными методами просчитывать концепции и проекты в области сбора и переработки отходов, оценивать их экономическую эффективность», — говорится в письме.

Эксперты отмечают, что в мире существуют современные технологии разделения отходов потребления на полезные фракции непосредственно на мусороперерабатывающих предприятиях. А вот принятая в качестве единственной модель раздельного сбора мусора не отвечает современным технологическим тенденциям, внедряемым в развитых странах.

«В стране практически отсутствует система обращения многоразовой потребительской упаковки. Как результат — огромный импорт сырья и готовой упаковки», — констатируют специалисты.

В письме также обращается внимание на то, что предложенный проект указа «О депозитной системе сбора» в рамках действующей общей модели приведет к ухудшению экономического положения большого количества предприятий, при этом почти ничего качественно не изменив в результатах этой деятельности.

«Реализуемая в стране стратегия развития сферы сбора и переработки отходов потребления основана на значительном росте ставок и сумм утилизационных сборов и на их базе инвестирование средств, как правило, в государственные предприятия по переработке различных отходов. Считаем такую модель экономически малоэффективной, наносящей уже сегодня необоснованный ущерб предприятиям, обязанным уплачивать соответствующие стремительно растущие сборы. Значительно более перспективными представляются развитие производств, основанных на принципах государственно-частного партнерства».

Представители бизнес-союзов напоминают, что постановлением Совмна от 29 декабря 2018 г. № 979 с 1 апреля 2019 года в три раза увеличились размеры платы за организацию сбора, обезвреживания и использования отходов товаров и отходов упаковки для импортеров и производителей с 1% до 3% в по 17 товарным группам. «Де-факто в Беларуси возвращен налог с оборота в размере 3%. С 2012 года утилизационный сбор вырос в десять раз», — констатировали эксперты, отметив, что определение ставок утилизационного сбора от контрактной суммы произведенной или импортируемой продукции без учета других характеристик товара нельзя считать справедливым и обоснованным.

Бизнес-союзы предлагают внести корректировки в принятую стратегию развития сферы обращения отходов с учетом современных технологических достижений и требований к экологической безопасности, разработать методологию комплексной оценки эффективности подходов обращения с отходами с учетом затрат на производство упаковки, ее сбор, переработку или утилизацию, что позволит комплексно, на основе агрегированного показателя, оценивать целесообразность внедрения тех или иных мероприятий в области обращения с твердыми бытовыми отходами и выбирать самые эффективные исходя из национальных реалий.

Кроме того, следует внести необходимые изменения в указ президента № 313 и другие документы с учетом корректировки стратегии и переработать проект указа президента «О депозитной системе сбора» с учетом предложений бизнес-союзов и ассоциаций.

Бизнес-союзы также говорят о необходимости вернуть ранее действующие ставки для плательщиков утилизационного сбора и внести изменения в указ президента от 11 июля 2012 г. № 313 в части запрета роста ставок утилизационного сбора выше коэффициента роста инфляции, а в части подхода к установлению ставок утилизационного сбора - с учетом принципов справедливости и обоснованности.