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На знаковом универсаме «Первомайский» в Минске появилась вывеска «Дионис». ФОТОФАКТ
27.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Универсам «Первомайский» — один из знаковых объектов торговли Уручья, знакомый, пожалуй, каждому местному жителю. Совсем скоро магазин откроет свои двери после масштабной модернизации, которую проводил новый владелец.
В мае 2018 года знаменитый столичный универсам «Первомайский»
— У магазина действительно новые собственники, и они уведомили, что примерно с середины января по середину июля универсам будет закрыт на модернизацию, — рассказал тогда журналисту Realt.by заместитель главы Администрации Первомайского района Андрей Мацкевич. — По поводу сохранения знакового названия точно сказать ничего не могу. Но дело в том, что юридическое лицо называется «Универсам "Первомайский"», поэтому название магазина будет изменено только в том случае, если новые собственники захотят изменить юрлицо. Но нам такой информации предоставлено не было.
— Новый собственник — это сеть (магазинов, — прим. ред.), зарегистрированная в Полоцке или Новополоцке, — уточнил Андрей Мацкевич.
Универсам "Первомайский" впервые открыл двери для посетителей в 1987 году. Предыдущая модернизация проводилась около 10 лет назад, тогда магазин и приобрел современный вид.
Сеть «Дионис» существует на рынке около 20 лет и представлена 20 магазинами в Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Бресте. При этом среди покупателей репутация у «Диониса» хорошая.
Фото: Павел Садовский
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Универсам «Первомайский» — один из знаковых объектов торговли Уручья, знакомый, пожалуй, каждому местному жителю. Совсем скоро магазин откроет свои двери...
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