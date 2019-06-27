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На знаковом универсаме «Первомайский» в Минске появилась вывеска «Дионис». ФОТОФАКТ

27.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Универсам «Первомайский» — один из знаковых объектов торговли Уручья, знакомый, пожалуй, каждому местному жителю. Совсем скоро магазин откроет свои двери после масштабной модернизации, которую проводил новый владелец. Купить магазин смогла полоцкая сеть «Дионис».

На знаковом универсаме «Первомайский» в Минске появилась вывеска «Дионис». ФОТОФАКТ
На знаковом универсаме «Первомайский» в Минске появилась вывеска «Дионис». ФОТОФАКТ

В мае 2018 года знаменитый столичный универсам «Первомайский» официально сменил собственника. В Администрации Первомайского района всю информацию подтвердили:

— У магазина действительно новые собственники, и они уведомили, что примерно с середины января по середину июля универсам будет закрыт на модернизацию, — рассказал тогда журналисту Realt.by заместитель главы Администрации Первомайского района Андрей Мацкевич. — По поводу сохранения знакового названия точно сказать ничего не могу. Но дело в том, что юридическое лицо называется «Универсам "Первомайский"», поэтому название магазина будет изменено только в том случае, если новые собственники захотят изменить юрлицо. Но нам такой информации предоставлено не было.

— Новый собственник — это сеть (магазинов, — прим. ред.), зарегистрированная в Полоцке или Новополоцке, — уточнил Андрей Мацкевич.

На знаковом универсаме «Первомайский» в Минске появилась вывеска «Дионис». ФОТОФАКТ
На знаковом универсаме «Первомайский» в Минске появилась вывеска «Дионис». ФОТОФАКТ
На знаковом универсаме «Первомайский» в Минске появилась вывеска «Дионис». ФОТОФАКТ

Универсам "Первомайский" впервые открыл двери для посетителей в 1987 году. Предыдущая модернизация проводилась около 10 лет назад, тогда магазин и приобрел современный вид.

Сеть «Дионис» существует на рынке около 20 лет и представлена 20 магазинами в Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Бресте. При этом среди покупателей репутация у «Диониса» хорошая.

На знаковом универсаме «Первомайский» в Минске появилась вывеска «Дионис». ФОТОФАКТ
На знаковом универсаме «Первомайский» в Минске появилась вывеска «Дионис». ФОТОФАКТ
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Универсам «Первомайский» — один из знаковых объектов торговли Уручья, знакомый, пожалуй, каждому местному жителю. Совсем скоро магазин откроет свои двери...
 
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