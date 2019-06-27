На знаковом универсаме «Первомайский» в Минске появилась вывеска «Дионис». ФОТОФАКТ

В мае 2018 года знаменитый столичный универсам «Первомайский» официально сменил собственника . В Администрации Первомайского района всю информацию подтвердили:

— У магазина действительно новые собственники, и они уведомили, что примерно с середины января по середину июля универсам будет закрыт на модернизацию, — рассказал тогда журналисту Realt.by заместитель главы Администрации Первомайского района Андрей Мацкевич. — По поводу сохранения знакового названия точно сказать ничего не могу. Но дело в том, что юридическое лицо называется «Универсам "Первомайский"», поэтому название магазина будет изменено только в том случае, если новые собственники захотят изменить юрлицо. Но нам такой информации предоставлено не было.

— Новый собственник — это сеть (магазинов, — прим. ред.), зарегистрированная в Полоцке или Новополоцке, — уточнил Андрей Мацкевич.