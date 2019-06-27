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«Агроусадьба — это всего лишь хобби». Минчанка уехала в деревню, чтобы разводить лошадей и отстраивать родовое гнездо
28.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Во время эко-культурной экспедиции "По Беларуси - со вкусом!» Журналист Realt.by побывала на очень необычной агроусадьбе, которая, на первый взгляд, совершенно не похожа на привычное для всех место отдыха. Здесь нет «вылизанных» площадок для барбекю, современных коттеджей или уединенных уголков для влюбленных пар. Сюда приезжают ощутить деревенскую жизнь сполна и просто покататься на лошадях. Здесь можно увидеть, как живет и справляется с огромной нагрузкой семья молодой минчанки, которая решила оставить квартиру в столице, чтобы исполнить свою мечту — ухаживать за лошадьми.
«Изначально мы планировали 2 лошадей, но они имеют свойство накапливаться»
Агроусадьба «Роза ветров» расположена в деревне Недрезка в 18 км от Минска. Рядом с усадьбой расположено озеро, буквально в двух шагах лес. Места очень красивые, холмистые. На одном из таких холмов и стоит дом владелицы агроусадьбы Натальи.
Этот дом достался ей от бабушки, и она с гордостью называет это место своим «родовым поместьем».
— Это была моя мечта — переехать в деревню, — рассказала Наталья. — Сначала мы переехали в Лошаны, где снимали квартиру на период строительства. Первое, с чего начали, — это конюшня. Потом появился гараж, и только потом принялись за модернизацию дома. Только 10 декабря 2018 года мы смогли полностью переехать жить на хутор. А бабушка переехала в нашу столичную квартиру.
Задолго до нашего переезда здесь появились лошади, хозяйство, огороды. При этом акцент на лошадях был всегда, я с 3-х лет езжу верхом. Отчасти поэтому и мечтала стать ветеринаром.
Я думаю, что это что-то врожденное. У меня двое детей: старший сын к лошадям практически равнодушен, а младшая дочь уже с 4-х лет ездит на соревнования по конному спорту.
Сейчас в агроусадьбе живут 8 лошадей, две из них — «бабушки», как их ласково называет Наталья. Одной такой «бабушке» почти 30 лет.
— Основное у нас здесь — это, конечно, лошади. Изначально мы планировали, что их будет только 2, но они имеют свойство «накапливаться», и теперь у нас 8 лошадей. Кто-то попал к нам на пенсии и их задача сейчас — это просто жить с нами и быть любимыми, кто-то попал к нам совсем маленьким и больным — жеребенка удалось выходить и сейчас с ним все отлично, а совсем маленького пони мы подарили дочке на день рождения, — рассказала Наталья. — Постепенно появились и козы, овцы, хрюшки, куры.
Туристы чаще всего приезжают погостить лишь на световой день. По желанию здесь можно и пообедать — по соседству живет повар, который с радостью помогает агроусадьбе. Остаться ночевать тоже можно — в доме оборудована отдельная комната для гостей. Но, справедливости ради, стоит сказать, что люди остаются на ночь нечасто. В основном приезжают семьи с детьми, которым хочется посмотреть на животных, покататься на лошадях, пожарить шашлык на мангале.
— Мы сталкиваемся с тем, что не только дети не знают, как выглядят овцы и козы, но и взрослые люди иногда не видели вблизи лошадь, корову, овцу, — удивляет Наталья. — Если раньше у всех были бабушки в деревне, и дети точно знали, что такое полоть грядки и доить корову, то сейчас этого нет. Это уже уходит, теряется, и люди пытаются хоть как-то зацепиться за собственные «корни». Кроме того, это доступный отдых — выделить пару часов в день может каждый.
Что касается цен, то катание на лошадях стоит 20 рублей/час, аренда беседки — 20 рублей/час. Если оговорить заранее, то за отдельную плату можно и пообедать (стоимость зависит от меню).
«У нас во владении около 2 гектаров, и этого не хватает»
— Главная проблема, с которой приходится сталкиваться, — не хватает пастбищ, — рассказала Наталья. — Раньше земли хватало на всех, но сейчас ее отдали под фермерское хозяйство другим людям. Взамен нам отдали бурьяны, мы их выкашиваем, пытаемся там пасти лошадей. Но теперь мы вынуждены отправлять наших овец в «летний лагерь» к друзьям под Ошмяны.
Еще одна трудность — отсутствие детских садиков и школ. Сына мы возим в Заславль, а дочка в итоге не ходит в сад.
Тем не менее, Минский район, конечно, быстро расстраивается. Многие молодые семьи стремятся
— Мы со всеми соседями дружим. Сюда переехало много молодых семей, им все нравится, — рассказала Наталья. — Часто нам приводят детей, и получается практически детский сад. Потому что с утра до вечера играют соседские детишки, смотрят на животных.
45 соток — это теплицы и огороды, около 15 соток занимает площадка для выгула лошадей, много территории под строениями, еще часть — это территория загонов для лошадей и пони, место для выпаса. Всего около 2 гектаров.
— Когда 7 лет назад мы добавляли часть земель к нашему участку, это не вызвало особых трудностей. Но сейчас, насколько мне известно, это сделать бы не удалось. Это Минский район, и по закону на семью может быть не больше 15 соток. А у нас уже во владении и аренде около 2 гектаров земли. И этого не хватает, — рассказала Наталья. — Я бы даже купила дополнительный участок, но я не могу этого сделать под личное приусадебное хозяйство. Но мне нужна земля, чтобы огороды садить. А еще один дом мне не нужен.
На всей этой территории трудится лишь одна семья: Наталья, ее супруг и 9-летний сын. Дочка пока еще слишком маленькая, чтобы по-настоящему помогать взрослым.
— Сыну всего лишь 9 лет, но он уже хороший помощник, — с гордостью рассказывает владелица агроусадьбы. — Он встает в 8 утра, помогает принести воды, накормить всех животных. А их у нас немало: лошади, козы, овцы, куры, бройлерные цыплята, коты, собаки, змея, игуана.
«Будет жалко, если все это уйдет в чужие руки»
— Какие планы на будущее? — интересуюсь я, ожидая услышать про развитие агроусадьбы, увеличение поголовья скота и тому подобное.
— Планы, в общем-то, те же — жить, — улыбается Наталья. —Лошадей мы докупать точно не будем, возможно будем благоустраивать территорию, построим несколько сараев. Потому что это все-таки хобби, а не основное занятие. Я — ветврач, и это главная моя работа. И я очень люблю свою работу, и отказаться от нее, чтобы уйти в сферу туризма, я точно не готова.
Я вхожу в тройку лучших ветврачей Беларуси, у меня очень узкая специализация. Я единственный в СНГ хирург по лошадям. Я ездила в Швейцарию, Германию, Испанию, через неделю уеду в Харьков лечить лошадей. В это время за усадьбой будет следить супруг.
— Останутся ли здесь дети, как вы думаете?
— Мне бы хотелось. Все-таки с большим трудом все здесь строилось, и будет еще строиться, и будет жалко, если все это уйдет в чужие руки. Это родовая земля, которая осталась от бабушек-дедушек, — объяснила Наталья.
Следующий тур эко-культурной экспедиции "По Беларуси - со вкусом!" пройдет 12-13 июля и будет посвящен старинному народному празднику Брязгун под городком Чериков! Узнать больше о программе тура можно на официальном
Фото: Павел Садовский
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«Агроусадьба — это всего лишь хобби». Минчанка уехала в деревню, чтобы разводить лошадей и отстраивать родовое гнездо
Во время эко-культурной экспедиции "По Беларуси - со вкусом!» Журналист Realt.by побывала на очень необычной агроусадьбе, которая, на первый взгляд, совершенно не...
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