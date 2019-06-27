«Агроусадьба — это всего лишь хобби». Минчанка уехала в деревню, чтобы разводить лошадей и отстраивать родовое гнездо

«Изначально мы планировали 2 лошадей, но они имеют свойство накапливаться»

Агроусадьба «Роза ветров» расположена в деревне Недрезка в 18 км от Минска. Рядом с усадьбой расположено озеро, буквально в двух шагах лес. Места очень красивые, холмистые. На одном из таких холмов и стоит дом владелицы агроусадьбы Натальи.

Этот дом достался ей от бабушки, и она с гордостью называет это место своим «родовым поместьем».

— Это была моя мечта — переехать в деревню, — рассказала Наталья. — Сначала мы переехали в Лошаны, где снимали квартиру на период строительства. Первое, с чего начали, — это конюшня. Потом появился гараж, и только потом принялись за модернизацию дома. Только 10 декабря 2018 года мы смогли полностью переехать жить на хутор. А бабушка переехала в нашу столичную квартиру.

Задолго до нашего переезда здесь появились лошади, хозяйство, огороды. При этом акцент на лошадях был всегда, я с 3-х лет езжу верхом. Отчасти поэтому и мечтала стать ветеринаром.

Я думаю, что это что-то врожденное. У меня двое детей: старший сын к лошадям практически равнодушен, а младшая дочь уже с 4-х лет ездит на соревнования по конному спорту.

Сейчас в агроусадьбе живут 8 лошадей, две из них — «бабушки», как их ласково называет Наталья. Одной такой «бабушке» почти 30 лет.

— Основное у нас здесь — это, конечно, лошади. Изначально мы планировали, что их будет только 2, но они имеют свойство «накапливаться», и теперь у нас 8 лошадей. Кто-то попал к нам на пенсии и их задача сейчас — это просто жить с нами и быть любимыми, кто-то попал к нам совсем маленьким и больным — жеребенка удалось выходить и сейчас с ним все отлично, а совсем маленького пони мы подарили дочке на день рождения, — рассказала Наталья. — Постепенно появились и козы, овцы, хрюшки, куры.