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Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков

28.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

МАПИДовская серия М111 – в фаворитах у застройщиков. «Свечка» позволяет снять с «пятачка» земли все «сливки». Площадь застройки минимальна, при этом высотность – до 19 этажей. Серию используют и точечно, и комплексно, и никого она еще не подводила. Однако строить, как у соседа – дурной тон. Чтобы новостройки хоть немного отличались, застройщики вооружились кистью. В новой подборке – самые оригинальные идеи, как найти «личность» в типовой высотке.

Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков

Жилой комплекс «Аксиома» –это две 19-этажки серии М 111-90 у станции метро «Спортивная». Площадь квартир здесь начинается от 45 кв.м. Купить квартиру в новостройке с черновой отделкой можно от $1200 за «квадрат». Дизайн высоток выдержан в спокойных тонах, «харизму» новостройкам придают графические узоры. Застройщик – компания «ММК-ФанИнвест».

Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков

Аналогичный объект «ММК-ФанИнвест» возводит в Сухарево. Долго думать над дизайном застройщик не стал, пошел проверенной тропой – ЖК «Кипарис» от «Акиомы» отличается лишь цветовой гаммой. Здесь зеленый использован в качестве акцентного цвета, в остальном все то же самое. Цены на квартиры здесь варьируются от $1050 до $1220 за «квадрат». Среди планировок есть евродвушки, они самые дорогие.

Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков

ЖК «Лайт» состоит из трех новостроек, две из которых МАПИДовские столбики. Именно они нас и привлекли. Застройщик попытался быть оригинальным, использовав контрастные цвета в отделке. Пестрые «свечки» украшают желтые детали. Построен комплекс в микрорайоне Каменная Горка-3 на пересечении улиц Колесникова и Люцинской. Цены на квартиры здесь начинаются от $1200 за «квадрат». Построила комплекс компания «Строминвест».

Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков

Недалеко от Уручья в микрорайоне «Великий лес» виднеются «столбики» в национальной тематике – это ЖК «Лiпень». В 2016 году комплекс построила компания «Трайпл». Это еще одна разновидность знаменитой серии М111-90. Дизайн фасадов 19-этажных свечек напоминает белорусские вышиванки, крыши украшают венки из васильков.

Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков

Рядом с ЖК «Лiпень» «Трайпл» возводит новый жилой комплекс «Мармелад». Проект на стадии строительства, поэтому полного вовлечения в картинку может не получиться. При этом характер новостройки уже угадывается – фасад получается ярким и сочным. Цена «квадрата» на стадии строительства – от $1080.

Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков

«МАПИДовские» столбики есть и в «Новой Боровой». «А-100 Девелопмент» много сил уделяет дизайну жилья, потрудился застройщик и над высоткой. В качестве примера – один из первых домов жилого квартала – знаменитая «свечка с градусником».

Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков

Замыкаем подборку жилой комплекс «Доступное жилье: Степянка» компании «Вива Инвест». Это бюджетная линейка жилья с квартирами от 44,5 до 77,8 кв.м. Комплекс из 5 высоток должен быть сдан в 2020 году. Дизайн новостроек достаточно скромный, но понятный. Со двора фасады украшены узорами. Купить квартиру можно от $1000 за «квадрат».

Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
 
Теги: Минск
 
 
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МАПИДовская серия М111 – в фаворитах у застройщиков. «Свечка» позволяет снять с «пятачка» земли все «сливки». Площадь застройки минимальна, при этом высотность –...
 
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