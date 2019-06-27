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Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков
28.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
МАПИДовская серия М111 – в фаворитах у застройщиков. «Свечка» позволяет снять с «пятачка» земли все «сливки». Площадь застройки минимальна, при этом высотность – до 19 этажей. Серию используют и точечно, и комплексно, и никого она еще не подводила. Однако строить, как у соседа – дурной тон. Чтобы новостройки хоть немного отличались, застройщики вооружились кистью. В новой подборке – самые оригинальные идеи, как найти «личность» в типовой высотке.
Жилой комплекс «Аксиома» –это две 19-этажки серии М 111-90 у станции метро «Спортивная». Площадь квартир здесь начинается от 45 кв.м.
Аналогичный объект «ММК-ФанИнвест» возводит в Сухарево. Долго думать над дизайном застройщик не стал, пошел проверенной тропой –
Недалеко от Уручья в микрорайоне «Великий лес» виднеются «столбики» в национальной тематике – это ЖК «Лiпень». В 2016 году комплекс построила компания «Трайпл». Это еще одна разновидность знаменитой серии М111-90. Дизайн фасадов 19-этажных свечек напоминает белорусские вышиванки, крыши украшают венки из васильков.
Рядом с ЖК «Лiпень» «Трайпл» возводит новый жилой комплекс
Замыкаем подборку жилой комплекс «Доступное жилье: Степянка» компании «Вива Инвест». Это бюджетная линейка жилья с квартирами от 44,5 до 77,8 кв.м. Комплекс из 5 высоток должен быть сдан в 2020 году. Дизайн новостроек достаточно скромный, но понятный. Со двора фасады украшены узорами. Купить квартиру можно от $1000 за «квадрат».
Фото:Павел Садовский
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МАПИДовская серия М111 – в фаворитах у застройщиков. «Свечка» позволяет снять с «пятачка» земли все «сливки». Площадь застройки минимальна, при этом высотность –...
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