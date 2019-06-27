Кто кого? Сравниваем дизайн МАПИДовской «свечки» от разных застройщиков

Источник материала: realt.by

МАПИДовская серия М111 – в фаворитах у застройщиков. «Свечка» позволяет снять с «пятачка» земли все «сливки». Площадь застройки минимальна, при этом высотность – до 19 этажей. Серию используют и точечно, и комплексно, и никого она еще не подводила. Однако строить, как у соседа – дурной тон. Чтобы новостройки хоть немного отличались, застройщики вооружились кистью. В новой подборке – самые оригинальные идеи, как найти «личность» в типовой высотке.

Жилой комплекс «Аксиома» –это две 19-этажки серии М 111-90 у станции метро «Спортивная». Площадь квартир здесь начинается от 45 кв.м. Купить квартиру в новостройке с черновой отделкой можно от $1200 за «квадрат». Дизайн высоток выдержан в спокойных тонах, «харизму» новостройкам придают графические узоры. Застройщик – компания «ММК-ФанИнвест».

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Аналогичный объект «ММК-ФанИнвест» возводит в Сухарево. Долго думать над дизайном застройщик не стал, пошел проверенной тропой – ЖК «Кипарис» от «Акиомы» отличается лишь цветовой гаммой. Здесь зеленый использован в качестве акцентного цвета, в остальном все то же самое. Цены на квартиры здесь варьируются от $1050 до $1220 за «квадрат». Среди планировок есть евродвушки, они самые дорогие.









ЖК «Лайт» состоит из трех новостроек, две из которых МАПИДовские столбики. Именно они нас и привлекли. Застройщик попытался быть оригинальным, использовав контрастные цвета в отделке. Пестрые «свечки» украшают желтые детали. Построен комплекс в микрорайоне Каменная Горка-3 на пересечении улиц Колесникова и Люцинской. Цены на квартиры здесь начинаются от $1200 за «квадрат». Построила комплекс компания «Строминвест».









Недалеко от Уручья в микрорайоне «Великий лес» виднеются «столбики» в национальной тематике – это ЖК «Лiпень». В 2016 году комплекс построила компания «Трайпл». Это еще одна разновидность знаменитой серии М111-90. Дизайн фасадов 19-этажных свечек напоминает белорусские вышиванки, крыши украшают венки из васильков.







Рядом с ЖК «Лiпень» «Трайпл» возводит новый жилой комплекс «Мармелад» . Проект на стадии строительства, поэтому полного вовлечения в картинку может не получиться. При этом характер новостройки уже угадывается – фасад получается ярким и сочным. Цена «квадрата» на стадии строительства – от $1080.









«МАПИДовские» столбики есть и в «Новой Боровой». «А-100 Девелопмент» много сил уделяет дизайну жилья, потрудился застройщик и над высоткой. В качестве примера – один из первых домов жилого квартала – знаменитая «свечка с градусником».









Замыкаем подборку жилой комплекс «Доступное жилье: Степянка» компании «Вива Инвест». Это бюджетная линейка жилья с квартирами от 44,5 до 77,8 кв.м. Комплекс из 5 высоток должен быть сдан в 2020 году. Дизайн новостроек достаточно скромный, но понятный. Со двора фасады украшены узорами. Купить квартиру можно от $1000 за «квадрат».





