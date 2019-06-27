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Беларусь вытеснила в РФ более 705 тыс. т некачественной нефти
28.06.2019 10:42 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вытеснила в РФ более 705 тыс. т некачественной нефти, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вытеснила в РФ более 705 тыс. т некачественной нефти, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на совместном заседании...
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