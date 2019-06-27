Эксперты о будущем экономики Беларуси и достижении $100 млрд ВВП к 2025 году

Источник материала: БелТА

Беларусь поставила перед собой амбициозную цель достичь к 2025 году валового внутреннего продукта в $100 млрд. Это зафиксировано в Национальной стратегии устойчивого развития страны. Какие резервы нужно задействовать для обеспечения экономического роста? В каких сферах есть неиспользуемый потенциал? За счет чего добиваются успеха зарубежные страны? Какие проблемы тормозят развитие экономики и как их решить? Ответы на эти и другие вопросы искали участники круглого стола, организованного в Национальной академии наук. Корреспондент БЕЛТА узнала экспертные мнения представителей органов госуправления, научно-исследовательских институтов, университетов о том, как обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Беларуси.

Цифровая индустриализация должна стать главным национальным проектом

Заведующий кафедрой инновационного менеджмента БГУ, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор Валерий Байнев убежден, что для выбора пути, по которому следует двигаться Беларуси, необходимо четко осознавать, какие процессы идут в глобальной экономике.

А в мире вовсю идет 4-я индустриальная революция, которая уже изменила орудия труда, тип собственности и, как выражается профессор, политико-экономическое содержание эпохи. "Происходит тотальное укрупнение бизнеса. В мире господствуют крупные и сверхкрупные транснациональные и межнациональные корпорации, - констатировал эксперт. - Масштаб планирования меняется (поскольку собственность интегрируется) до планетарного, глобального, когда корпорации планируют наши вкусы, пристрастия, привычки. Это нам кажется, что они отвечают нашим запросам. На самом деле они их формируют".

В мире началась эпоха сверхиндустриальной (или неоиндустриальной) экономики. Ее наступление ознаменовали революционные изменения в сфере материального производства. "Фундаментальная сущность 4-й индустриальной революции это не продажа на нашей территории импортных гаджетов, как понимают это многие, и не написание программ для этих гаджетов. Фундаментально трансформируется производственная сфера экономики. Труд токаря давно заменили машины, а теперь эти машины при помощи микроконтроллера получают управляющую программу по системе промышленного интернета", - пояснил Валерий Байнев.

Однако, несмотря на все трансформации, в основе экономики по-прежнему будет оставаться материальное (прежде всего промышленное) производство. "Классические технологии производства (например йогуртов, мебели, одежды), никуда не исчезнут, но получат новое наполнение, - считает ученый. - Они будут входить в сетевые цифровые корпорации. При этом сами производства могут располагаться в разных частях страны, мира и слаженно функционировать по системе промышленного интернета".

Профессор убежден, что за сетевыми мировыми корпорациями будущее экономики, и он видит для белорусских предприятий перспективу встроиться в эту глобальную систему. Риски при этом, по его мнению, минимальны, так как подобные корпорации не поглощают компании, а наоборот, содействуют их конкуренции тем, что постоянно ищут наиболее выгодных производителей и с легкостью подключают их к своей системе, отказываясь от менее выгодных услуг.

"Наши предприятия должны встраиваться в глобальные цепочки. Но если они делают это по классическому принципу слияний и поглощений, то мы теряем экономический суверенитет, это опасно. А вот цифровые сетевые корпорации, которые будут через 20-30 лет доминирующей организационной экономической формой, как раз не подразумевают поглощения. Это открывает перед Беларусью новые возможности", - подчеркнул он.

Однако, чтобы стать частью сетевых корпораций, отечественным предприятиям нужны цифровые технологии. "Нужна, прежде всего, трансформация производственной сферы как таковой, реального сектора экономики. Это обогащение новыми связями классических, традиционных производств, - пояснил эксперт. - Если вырвать цифровые технологии из реального сектора экономики, они становятся бесполезны".

В Западной Европе эту тенденцию быстро уловили. Не зря же 11 наиболее развитых стран мира сосредоточили у себя 98% всех информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для сферы производства. "Это монополия. Парадную часть они держат у себя, нам же предлагают заниматься ИКТ в сфере торговли, услуг и прочего. Но тот, кто контролирует выпуск микропроцессоров, микроконтроллеров, прецессионных цифровых устройств, тот контролирует весь сектор ИКТ ", - отметил Валерий Байнев.

В этой ситуации следует объединить усилия стран на уровне интеграционных объединений, в которых присутствует Беларусь. "Например, в рамках ЕАЭС цифровая индустриализация подразумевает не просто встраивание, а налаживание собственной элементной, аппаратно-программной базы. Это под силу только в рамках агломерации наших государств. Мы должны создавать свое оборудование с числовым программным управлением, свое программное обеспечение. По примеру наиболее развитых стран мира, где свершается 4-я индустриальная революция, цифровая индустриализация должна быть обозначена главным стратегическим инновационным проектом национального значения. Если этого не реализуем, отстанем", - резюмировал ученый.

Ученые-экономисты готовы предложить конкурентные решения для устойчивого роста экономики

Как с сожалением констатировал председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, крупные отечественные предприятия пока не могут уделять достаточное внимание внедрению результатов научно-технической деятельности и использованию инноваций, будучи занятыми решением других насущных проблем.

"Сложившаяся экономическая практика не дает гарантий устойчивости роста. Она лишь обеспечивает некоторый минимум, не содержит сильных и безусловных стимулов развития и, в свою очередь, провоцирует институциональную пассивность экономики, сказывается на качестве научно-инновационной деятельности, в том числе тормозит воспроизводство высококвалифицированного персонала, - считает он. - Видимого прорыва в развитии белорусской экономики пока не наблюдается, а имеющиеся наработки не отличаются системностью и не позволяют говорить о достижении синергетического эффекта".

Председатель Президиума НАН уверен, что для решения проблем следует более активно использовать потенциал ученых-экономистов, способных выработать новые конкурентные решения, которые помогают не только действовать на опережение, но и обеспечить устойчивость экономического роста.

По его словам, от ученых-экономистов поступает много предложений, но приходится признать, что пока эти разработки не стали общепризнанными и доминирующими для использования в развитии экономики страны. В этой связи Владимир Гусаков предложил возобновить работу по созданию центра белорусской экономической школы на базе Института экономики НАН, где можно было бы сконцентрировать лучшие идеи и труды отечественных ученых. Их нужно активно привлекать для работы над программными документами. "Мы в преддверии разработки новой программы социально-экономического развития страны на следующую пятилетку. Что туда закладывать? Какие концепции, механизмы, цели, индикаторы? Это требует широкого обсуждения, это не сделаешь быстро и вдруг", - сказал председатель Президиума НАН и предложил использовать инициативы и знания ученых.

В качестве примера он привел опыт Национальной академии наук, которая стала не только центром фундаментальных исследований и прикладных разработок, но и настоящей научно-производственной корпорацией. "В ее структуре - 115 организаций, из них только 70 научных. Остальные - это предприятия, заводы, фирмы, производства, - пояснил эксперт. - Две трети средств на себя академия наук зарабатывает самостоятельно".

На современном этапе в Беларуси продолжается процесс формирования целостной, четко проработанной институциональной системы, которая призвана обеспечить необходимые условия для создания экономики, основанной на новейших знаниях и интеллекте. "Для эффективной реализации задач по устойчивому экономическому росту и социальному развитию механизмы государственного регулирования и стимулирования национальной экономики должны исключать стихийность и противоречивость во взаимодействии ее инструментов, - подчеркнул он. - Независимо от сферы деятельности, генератором воспроизводства и устойчивости экономики должны служить научный и инновационный потенциал".

На первый план выходят люди - носители актуальных знаний

Начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Дмитрий Крупский обозначил проблему недостаточной роли белорусской науки в системе реальных приоритетов государства и его стратегии развития.

В период существования Советского Союза многие ученые в Беларуси работали на военно-промышленный комплекс. "После распада произошло резкое сокращение заказов. Все последующие годы - это годы поиска места белорусской науки в экономике, системе госприоритетов", - сказал он.

Эксперт убежден, что долю расходов на науку следует увеличить с нынешних 0,23- 0,25% ВВП до 1%. "В финансирование науки до 90% должно вкладываться государство. И не надо заниматься самообманом, говоря, что госсектор сам, без принуждения государства, будет вкладываться в науку. Не будет. Надо заставлять вкладываться в инновации и разработки", - считает он. Вместе с тем финансирование должно быть целенаправленным и обязательно - с оценкой эффективности вложенных средств. "Нужно уходить от индивидуальной господдержки проектов к поддержке кластерных проектов, которые по принципу матрешки будут включать в себя набор инновационных, инвестиционных проектов и научно-технических проектов и позволят либо на конкретной административной территории, либо с нуля и под ключ создавать новые виды экономической деятельности и на этом концентрировать ресурсы", - уверен Дмитрий Крупский.

По его мнению, следует создать такие условия, при которых реализация подобных проектов будет идти в короткие сроки. "В мире четко прослеживается тенденция сжатия инновационного цикла. С момента проведения прикладных исследований до появления новых продуктов проходит максимум 5 лет, у нас даже по формальным признакам - 8 лет", - констатировал он.

Эту проблему мог бы решить единый центр управления. Сейчас научно-инновационная сфера разделена: вопросы развития науки курирует НАН, а научно-техническую, инновационную деятельность - Госкомитет по науке и технологиям. "На практике это приводит к тому, что у семи нянек дитя без глаза. Нужно создание единого интегрированного органа, который объединит в себе и функции регулятора научно-инновационной сферы, и вопросы цифровой трансформации, а потом и промышленной политики", - пояснил эксперт.

Он также предложил создать некий ученый экспертный совет, который будет участвовать в подготовке рекомендаций для руководства страны по дальнейшему развитию. "Наука - это компас, маяк, который должен показывать белорусскому обществу, руководству страны, куда идти. Мы живем в такой ситуации, когда роль организаций уходит на задний план. На первый план выходят люди, носители актуальных знаний. Если удастся в рамках организаций системы НАН сформировать мини-фабрику мыслей, мозговой трест, это в немалой степени ускорит прогресс", - отметил Дмитрий Крупский.

Достижение заявленной цели в $100 млрд ВВП к 2025 году будет сложным

Первый заместитель министра экономики Александр Червяков обратился к теории и напомнил о том, что у экономического роста есть три составляющие: труд, капитал, инициатива. "У нас финансового капитала недостаточно, зато есть люди и инициатива. На этих двух факторах нам нужно выстроить новую экономику", - констатировал он.

Только такая экономика позволит Беларуси выйти на заданный к 2025 году уровень ВВП в $100 млрд. "Почему именно такая цифра? Она определяет минимальную границу безопасности нашего развития. При $100 млрд ВВП мы будем иметь заработную плату $750. Российская Федерация к этому времени планирует достичь уровня заработной платы $930-950. Поэтому иметь хотя бы 80% от уровня зарплаты в соседней стране - это минимум, чтобы предотвратить трудовую миграцию", - пояснил первый замминистра.

Тем не менее он признал, что достижение заявленной цели будет сложным, и уже сейчас в регионах наблюдаются затруднения с достижением этого показателя. "В целом объемы производства по стране должны возрасти в 1,5 раза. Это достаточно серьезная задача, если опираться на традиционную структуру, - добавил он. - Пока уровень производительности труда в Беларуси в разы отличается от сопредельных государств - это одна из ключевых проблем, низкая производительность труда".

В числе системных проблем, препятствующих экономическому росту, Александр Червяков назвал также излишнюю численность занятых на единицу ВВП. Эксперты подсчитали, что, для того чтобы приблизить этот показатель к уровню соседних стран, в Беларуси надо на протяжении 15 лет перевести из традиционного сектора экономики в другие сферы 1 млн человек. Для этого требуется каждый год создавать 65-70 тыс. новых рабочих мест, что представляется Минэкономики вполне посильной задачей.

Для роста ВВП нужно увеличить экспорт

Как считает директор Научно-исследовательского экономического института Минэкономики кандидат экономических наук Виктор Пинигин, основным фактором, сдерживающим рост ВВП, является недостаточный уровень экспорта. Он подчеркнул, что значительный вклад в ВВП Беларуси обеспечивает именно экспорт, поэтому необходимо повышать качество и маркетинг продаж отечественных товаров и услуг. "Достижение $100 млрд ВВП к 2025 году потребует в следующую пятилетку поддерживать рост ВВП на уровне 5% и более ежегодно, - отметил эксперт. - В прогнозе, который делает институт, мы исходим из того, что конкурентоспособность белорусских товаров будет постоянной и мы сможем поддерживать стабильный валютный курс".

Проведение согласованной денежно-кредитной политики является очень важной составляющей частью на пути к увеличению ВВП. "Чтобы стабилизировать обменный курс, предлагается повышать цены на неторгуемые товары (это услуги ЖКХ, транспорта). С одной стороны это увеличит инфляцию (что должно быть компенсировано ростом доходов населения), но с другой - курс останется постоянным. В результате мы будем более быстро приближаться к намеченным $100 млрд ВВП", - пояснил Виктор Пинигин.

Екатерина КРИШЕНИК.

БЕЛТА.-0-