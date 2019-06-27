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Вице-премьер: в 2024 году при нефти 70 долларов бензин АИ-92 может стоить в Беларуси 1 доллар

28.06.2019 11:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал в парламенте о возможных ценах на бензин в Беларуси после завершения в России налогового маневра в нефтяной сфере.

Ляшенко отметил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы «готовились и готовятся к работе в условиях мировых цен с 2024 года». «Надо понимать, что это обозначает и соответствующие цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. И этот уровень будет выше чем в РФ, где действует обратный акциз и компенсирующая схема при поставке бензина на внутренний рынок», — сказал он.

При этом Ляшенко подчеркнул, что при существующем уровне налоговой нагрузки цены на топливо в Беларуси останутся ниже сопредельных европейских стран. По словам вице-премьер, цена 1 л 92 бензина просматривается на уровне 1 доллар (при мировой цене нефти 70 долларов баррель). В настоящее время АИ-92 стоит на белорусских заправках 1,57 рубля.

Игорь Ляшенко также оценил потери экспорта Беларуси из-за нефтяных вопросов. За четыре месяца недосчиталась 421,9 млн долларов из-за снижения экспорта нефтепродуктов. «Это и из-за ограничения ввоза российских нефтепродуктов с ноября прошлого года („нулевые балансы“) и из-за проблем с „грязной“ нефтью», — пояснил Ляшенко.

Вице-премьер отметил, что в Беларуси в нефтепроводе «Дружба» находилось 1,2 млн тонн «грязной» нефти. По состоянию на 26 июня вытеснено 705,2 тысяч тонн нефти ненадлежащего качества.

Мозырский НПЗ был вынужден оптимизировать техпроцес, сократил переработку, на примерно на 20 млн долларов оборудование пострадало. «В августе в ходе капремонта получим полную опись», — пояснил Ляшенко. Он напомнил, что есть у мозырского завода и российский акционер (компания «Славнефть»), заинтересованный в компенсации ущерба.

 
 
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Ляшенко подчеркнул, что при существующем уровне налоговой нагрузки цены на топливо в Беларуси останутся ниже сопредельных европейских стран.
 
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