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Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-мае составил Br2,42 млрд
28.06.2019 11:47 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-мае 2019 года составил Br2,42 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Профицит бюджета сектора государственного управления за пять месяцев текущего года сложился в сумме Br3,2 млрд. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,08 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br19,8 млн, Фонда гражданской авиации - Br9,5 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн.
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-мае 2019 года составил Br2,42 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов...
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