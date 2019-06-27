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Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-мае составил Br2,42 млрд

28.06.2019 11:47 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-мае составил Br2,42 млрд
Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-мае 2019 года составил Br2,42 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Профицит бюджета сектора государственного управления за пять месяцев текущего года сложился в сумме Br3,2 млрд. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,08 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br19,8 млн, Фонда гражданской авиации - Br9,5 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-мае 2019 года составил Br2,42 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов...
 
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