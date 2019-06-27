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Лукашенко поблагодарил Рахмона за дождь и пообещал не дать заскучать ему в Минске

28.06.2019 12:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 июня в Минске во Дворце Независимости состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Александр Лукашенко пообещал, что Эмомали Рахмону скучать не придется. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Таджикистана

По протоколу переговорам глав государств предшествовала церемония официальной встречи. Александр Лукашенко приветствовал таджикского коллегу во внутреннем дворе Дворца Независимости, после исполнения государственных гимнов и фотографирования президенты направились на переговоры в узком формате.

Во время переговоров Лукашенко отметил, что визит президента Таджикистана в Беларусь совпал с проведением в Минске II Европейских игр.

«У вас представление о Беларуси правильное, и очень рад, что вы, приехав к нам, побудете на закрытии этих игр послезавтра. Но главное — это наши с вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном. Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан», — сказал Лукашенко.

Он также сообщил Эмомали Рахмону, что воскресенье церемонию закрытия II Европейских игр посетит президент России Владимир Путин.

«Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза. Словом, скучать мы вам не дадим», — сказал Александр Лукашенко.


Фото: пресс-служба президента Таджикистана

Как сообщает агентство Sputnik, Александр Лукашенко также поблагодарил Эмомали Рахмона за закладку двух садов в Брестской и Гомельской области.

«Это попытка найти новые культуры для производства товаров сельскохозяйственного назначения в Беларуси. Тех, которые мы производили», — отметил президент Беларуси, добавив, что перед сельским хозяйством в Беларуси стоит задача производить новые виды продукции, которые раньше не производились.

«Климат жестоко изменился. Мы особенно почувствовали в этом году, когда стоит жара, наверное, выше температуры, чем в Душанбе. Спасибо вам, вы вчера привезли хорошую погоду: прошли дожди. Особенно в центре Беларуси», — отметил Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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«Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить...
 
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