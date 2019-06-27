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Лукашенко поблагодарил Рахмона за дождь и пообещал не дать заскучать ему в Минске
28.06.2019 12:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 июня в Минске во Дворце Независимости состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Александр Лукашенко пообещал, что Эмомали Рахмону скучать не придется. Об этом
По протоколу переговорам глав государств предшествовала церемония официальной встречи. Александр Лукашенко приветствовал таджикского коллегу во внутреннем дворе Дворца Независимости, после исполнения государственных гимнов и фотографирования президенты направились на переговоры в узком формате.
Во время переговоров Лукашенко отметил, что визит президента Таджикистана в Беларусь совпал с проведением в Минске II Европейских игр.
«У вас представление о Беларуси правильное, и очень рад, что вы, приехав к нам, побудете на закрытии этих игр послезавтра. Но главное — это наши с вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном. Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан», — сказал Лукашенко.
Он также сообщил Эмомали Рахмону, что воскресенье церемонию закрытия II Европейских игр посетит президент России Владимир Путин.
«Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза. Словом, скучать мы вам не дадим», — сказал Александр Лукашенко.
Как сообщает агентство
«Это попытка найти новые культуры для производства товаров сельскохозяйственного назначения в Беларуси. Тех, которые мы производили», — отметил президент Беларуси, добавив, что перед сельским хозяйством в Беларуси стоит задача производить новые виды продукции, которые раньше не производились.
«Климат жестоко изменился. Мы особенно почувствовали в этом году, когда стоит жара, наверное, выше температуры, чем в Душанбе. Спасибо вам, вы вчера привезли хорошую погоду: прошли дожди. Особенно в центре Беларуси», — отметил Александр Лукашенко.
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«Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить...
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