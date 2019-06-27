ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство обеспокоено снижением экспорта и работой заводов на кредиты

28.06.2019 12:56 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рост белорусской экономики за 5 месяцев составил всего 1%. Большей частью это произошло за счет строительства и торговли. Об этом заявил в парламенте вице-премьер Игорь Ляшенко.

Он отметил, что вклад промышленного комплекса должен составить до 1 процентного пункта. Но произошла недопоставка 800 тысяч тонн нефтепродуктов из-за «грязной» российской нефти.

По отраслям вице-премьер отметил улучшившуюся ситуацию в автомобилестроении. «Но производственная программа „Джили“ пока нас не полностью устраивает, однако есть все возможности для роста», — сказал он.

По данным Игоря Ляшенко, неплохо в начале года росла деревообработка (+7,8%), причем она полностью экспортоориентирована. Заметный рост показало производство электрооборудования (в основном за счет — роста выпуска холодильников и морозильников).

Не удовлетворено правительство результатами работы предприятий легкой промышленности.

Особо Ляшенко отметил прибыльную работу в начале года нескольких промышленных грандов: МАЗа, Бобруйскагромаша, Белшины.

При этом вице-премьер обратил внимание на большую кредитную нагрузку промышленности: 27,1% составили выплаты по кредитам в выручке. В подведомственным предприятиях Минпрома выплаты по кредитам в выручке снизились на 3,3 процентных пункта до 43,3%, в в Беллесбумпроме — на 0,3 п.п. до 41,8%.

Самым болезненным негативным трендом Ляшенко назвал снижение экспорта по итогам четырех месяцев 2019 года на 302 млн долларов (минус 2,8% к аналогичному периоду прошлого года). Минпром потерял 127,9 млн долларов (минус 8,5%), но вице-премьер отметил, что сумма снижения экспорта считается в долларах — а экспорт в основном был в российских рублях. «103 млн потеряли только за счет снижения курса российского рубля», — уточнил он. Еще одним фактором Ляшенко назвал «отсутствие подтверждения оплаты гособоронзаказа, что ограничило на 10,1 млн долларов выручку по предприятиям „Интеграл“ и БелОМО».

Самый большой минус отмечен по экспорту нефтепродуктов — 421,9 млн долларов. Здесь две причины — ограничение ввоза российских нефтепродуктов с ноября прошлого года (нулевые балансы) и проблемы с «грязной» нефтью.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост белорусской экономики за 5 месяцев составил всего 1%. Большей частью это произошло за счет строительства и торговли. Об этом заявил в парламенте вице-премьер...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко поблагодарил Рахмона за дождь и пообещал не дать заскучать ему в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика