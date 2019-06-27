Правительство обеспокоено снижением экспорта и работой заводов на кредиты

Источник материала: Tut.by

Рост белорусской экономики за 5 месяцев составил всего 1%. Большей частью это произошло за счет строительства и торговли. Об этом заявил в парламенте вице-премьер Игорь Ляшенко.

Он отметил, что вклад промышленного комплекса должен составить до 1 процентного пункта. Но произошла недопоставка 800 тысяч тонн нефтепродуктов из-за «грязной» российской нефти.

По отраслям вице-премьер отметил улучшившуюся ситуацию в автомобилестроении. «Но производственная программа „Джили“ пока нас не полностью устраивает, однако есть все возможности для роста», — сказал он.

По данным Игоря Ляшенко, неплохо в начале года росла деревообработка (+7,8%), причем она полностью экспортоориентирована. Заметный рост показало производство электрооборудования (в основном за счет — роста выпуска холодильников и морозильников).

Не удовлетворено правительство результатами работы предприятий легкой промышленности.

Особо Ляшенко отметил прибыльную работу в начале года нескольких промышленных грандов: МАЗа, Бобруйскагромаша, Белшины.

При этом вице-премьер обратил внимание на большую кредитную нагрузку промышленности: 27,1% составили выплаты по кредитам в выручке. В подведомственным предприятиях Минпрома выплаты по кредитам в выручке снизились на 3,3 процентных пункта до 43,3%, в в Беллесбумпроме — на 0,3 п.п. до 41,8%.

Самым болезненным негативным трендом Ляшенко назвал снижение экспорта по итогам четырех месяцев 2019 года на 302 млн долларов (минус 2,8% к аналогичному периоду прошлого года). Минпром потерял 127,9 млн долларов (минус 8,5%), но вице-премьер отметил, что сумма снижения экспорта считается в долларах — а экспорт в основном был в российских рублях. «103 млн потеряли только за счет снижения курса российского рубля», — уточнил он. Еще одним фактором Ляшенко назвал «отсутствие подтверждения оплаты гособоронзаказа, что ограничило на 10,1 млн долларов выручку по предприятиям „Интеграл“ и БелОМО».

Самый большой минус отмечен по экспорту нефтепродуктов — 421,9 млн долларов. Здесь две причины — ограничение ввоза российских нефтепродуктов с ноября прошлого года (нулевые балансы) и проблемы с «грязной» нефтью.