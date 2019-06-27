«Сейчас у них огромный кнут и маленький пряник». Как повысить эффективность госпредприятий

Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля предлагает внести изменении в законодательство с целью распространения на доходы членов набсоветов необходимости выплаты взносов в фонда соцзащиты населения (ФСЗН). Данная инициатива последовала на фоне действий правительства по улучшению корпоративного управления на госпредприятиях. А одним из «пряников» является как раз увеличение материального стимулирования топ-менеджеров.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В КГК считают, что дополнительным источником доходов средств ФСЗН могут стать обязательные отчисления от сумм вознаграждения членам наблюдательных советов хозобществ. В качестве примера зампред КГК Александр Курлыпо рассказал о ситуации с выплатой отчислений в фонд членами набсоветов действующих в Беларуси банков. В случае уплаты взносов со всей суммы вознаграждения, в ФСЗН поступило бы дополнительно порядка 2 млн рублей, или в 10 раз больше фактически уплаченной суммы, подчеркнул Курлыпо. И это только по 25 банкам, а ведь в Беларуси на начало 2019 года действовало более 4,4 тысяч хозобществ.

Между тем министр финансов Беларуси Максим Ермолович не согласился с таким предложением.

— Но то, будем мы взимать из доходов членов набсоветов взносы в ФСЗН или не будем, не повлияет ни на трудовой стаж, ни на размер пенсий членов набсоветов, — отметил Ермолович. — А если уплачиваешь взносы и все это распределяется в рамках общей солидарной пенсионной системы, то тогда возникает вопрос. Если выплачивать 35% от дохода [в ФСЗН], 13% в виде подоходного налога, то стоит ли деятельность [членов наблюдательных советов] этих трудовых затрат?

Высокопоставленный собеседник в банковском секторе уверен, что большие бонусы касаются преимущественно «дочек» российских банков, которые имеют «свою корпоративную культуру». «У остальным это небольшие суммы. Если КГК прижмет, то банки наверняка возьмут на себя отчисления в ФСЗН и не обидят членов набсоветов. Впрочем, это локальная проблема», — считает он. Что касается распространения практики на все хозобщества, то на многих госпредприятиях набсоветы выполняют «формальные функции», поэтому они в принципе не нужны.

«На заводах низкая рыночная дисциплина»

С начала года правительство выстраивает «правильное корпоративное управление» в подконтрольных властям предприятиях с целью повышения их эффективности. В собственности государства находятся акции 1869 акционерных обществ. Почти в 1,5 тыс. обществ государству принадлежит контрольный пакет. «Эти общества формируют половину ВВП страны. Но если мы посмотрим на качественную составляющую, то увидим, что цифры от года к году разнятся, но производительность труда в акционерных обществах, где управляет государство, в среднем в полтора раза ниже, чем в частных», — говорил премьер-министр Сергей Румас.



Фото: Николай Сусло, vayar.sml.by

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) выяснили, что в Беларуси среди стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе больше всего госпредприятий на душу населения. В 2016 году добавленная стоимость на одного работника госпредприятия была на 45% меньше, чем частного, а доход на вложенный капитал — на 70%. На госпредприятиях наблюдается излишек трудовых ресурсов, люди получают маленькую зарплату.

Новая система владельческого надзора призвана разделись полномочия государства как собственника и регулятора. Для этих целей высокопоставленных чиновников назначили представителями государства в крупных акционерных обществах.

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Премьер-министр предупредил, что не стоит ждать очень быстрых автоматических улучшений в работе этих госкомпаний, при этом сравнил новую инициативу с правилами дорожного движения: хотя их установление не позволяет полностью избавиться от аварий, но польза очевидна. Цель новаций — постепенно уйти от ручного управления госпредприятиями.

Новые инициативы правительства вызывают сомнения у экспертов.

— Что может дать [председатель Белстата Инна] Медведева — Белавиа, [глава Нацбанка Павел] Каллаур — «Граниту», Румас — МТЗ? Все они замечательные специалисты. Но в своих сферах. Ключевые решения по МТЗ принимаются в Администрации президента, а не в правительстве, — говорит источник на финансовом рынке.

Эксперт отмечает, что сложность в том, что «у нас авторитарная экономика, а на предприятиях низкая рыночная дисциплина».

— Приведу такой пример. Согласно сообщениям в прессе, гендиректора «Белтелекома» подозревают в получении взятки в 15 тысяч евро. Мне кажется, что у руководителя такого крупного предприятия зарплата должна быть на аналогичном уровне. Ему не будет смысла брать взятки. Либо же это общепринятая практика [взяток и откатов]. И то и другое плохо. Поэтому нам надо решать концептуальные вещи, — говорит собеседник.

«Баланс кнута и пряника создает эффективное управление»

На прошлой неделе в Минске прошел семинар , на котором обсуждали роль государственных предприятий в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. И одним из ключевых предложений был переход от кнута в прянику в вопросах стимулирования персонала госпредприятий.

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Генеральный директор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко отметил, что вся система управления в компании состоит из двух наборов инструментов — кнута и пряника.



Глава Нацбанка Павел Каллаур (слева) и гендиректор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В Беларуси огромный кнут для госсектора — и очень-очень маленький пряник. Если ты что-то нарушил или не выполнил, то однозначно будешь наказан. Но если ты сделал что-то хорошее для предприятия, то, может, тебе скажут спасибо, а может, и нет. Баланс кнута и пряника создает эффективное управление. Пока не будет изменена мотивация для госсектора, то изменить эффективность невозможно, — считает Данейко.

Максим Ермолович согласился, что надо пересматривать систему мотивации. Он заверил, что новая система корпоративного управления это предусматривает. Она будет выражаться в невмешательстве в экономическую деятельность предприятий и финансовом стимулировании работы менеджмента. «Хотим снять давление на менеджмент со стороны регулятора. А также повысить заинтересованность менеджмента в достижении KPI (ключевых показателей эффективности) и от этого платить бонусы», — сказал министр финансов.

«Госкомпании разучились или не научились работать с волками капитализма»

Директор инвесткомпании «Юнитер» Роман Осипов назвал одной из проблем белорусских госпредприятий отставание в конкурентоспособности на международных рынках. Многие заводы привыкли работать в тепличных условия. Министерства часто выполняют функции собственника и регулятора одновременно. Это создает определенные барьеры для входа на рынки другим компаниям. Таким образом снижается и конкурентоспособность самих госпредприятий.





— Госкомпании разучились или не научились работать с волками капитализма. А конкуренция все больше технологизируется, причем не только в части производства, но и в управлении, маркетинге, влиянии на мозги потребителя через разные каналы. Поэтому вкладываются огромные средства в интеллектуальное развитие, — сказал Осипов.

Чтобы внедрить такие технологии, то нужны знания. Поэтому надо создать канал переноса и имплиментации знаний.

— Это возможно, например, через механизмы приватизации, когда приходит инвестор и внедряет свои наработки. Но я сильно сомневаюсь, что массовая приватизация в Беларуси возможна. Остаются другие каналы. Например, через работу с международными консультантами, аудиторами при поддержке международных финансовых структур, как это происходило в проекте ЕБРР и «Белинвестбанка », — считает Осипов.

«Медлить с реструктуризацией чревато для экономики»

Несмотря на существующие проблемы, Павел Данейко смотрит на проблему эффективности в госсекторе оптимистично.

— Есть такие признаки, как, например, к нам уже четыре года подряд в школу идут учиться генеральные директора госкомпаний и их заместители. Раньше этого не было, — отмечает он. — Мы видим смену директората. Приходят ребята в возрасте 35+, полные энтузиазма и готовности что-то менять. Мы видим изменения в правительстве. Пришли достаточно молодые и энергичные люди с осознанием проблемы, которые должны реализовывать [реформы]. Мы видим, что есть достойный людской потенциал, который достаточно адекватен поставленной задаче.

Павел Данейко предложил создать агентство по реструктуризации, которое будет заниматься реформой госсектора, внедрением новых политик, трансформации процессов. По его словам, важную роль в этой группе консультантов могли бы играть белорусы, которые работают на разных позициях в европейских и американских бизнесах и были бы готовы поучаствовать в этом проекте.

Без такой группы «реаниматоров» решить вопросы неэффективности госсектора довольно сложно. Медлить в этом вопросе тоже нельзя, убежден эксперт.

— Если не провести реструктуризацию, наращивание госдолга будет идти дальше, что приведет к очередной девальвации. Она съест эти 500 долларов зарплаты, что приведет к серьезным социальным последствиям. Они будут больше, чем любые последствия реструктуризации госсектора, — резюмирует Данейко.