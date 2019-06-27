«Чем опасна покупка квартиры у человека, состоявшего на учете в психдиспансере?» – эксперты о сложных ситуациях на рынке жилья

Источник материала: realt.by

Сегодня разбираем сложные ситуации, связанные с недвижимостью. В подборке ответы экспертов на вопросы об изъятии квартир и участков, а также сделках, которые впоследствии могут быть аннулированы. Свой вопрос экспертам рынка можно задать здесь .

Читательница Realt.byпод ником natalka0905 поделилась историей своего знакомого. Со слов девушки, мужчина попал в сложную ситуацию – потерял трехкомнатную квартиру за долги по коммунальным услугам. Как быть и что делать, приятели не знают. Отсюда вопрос: «Должны ли дать какое-то жилье взамен? И куда обращаться?».

Отвечает аттестованный риэлтер, директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская :

Со слов эксперта, ни о какой компенсации речи идти не может, претендовать на другое жилье взамен предыдущего нельзя:

– В случае неоплаты коммунальных платежей, по решению суда физические лица выселяются без предоставления жилой площади.

Пользователь под ником wlhhvjhty1nb рассказал о своей проблеме. В 2017 году мужчина решил купить земельный участок для строительства дома , но выдержать временные рамки на освоение площадки не смог. Из-за того, что собственник не успел залить фундамент в установленные законом сроки, землю изъяли. Мужчина спрашивает: «Как проходит изъятие, и обязательно ли участок будет выставлен на аукцион?».

Отвечает аттестованный риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

– В соответствии со статьей 60Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. №425-З, право частной собственности на земельный участок прекращается при принудительном изъятии земельного участка по постановлению суда, если гражданин в течение одного года со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него либо в течение иного срока, установленного решением государственного органа, осуществляющего государственное регулирование и управление в области использования и охраны земель, принятым в соответствии с законодательными актами, не приступил к занятию данного участка.

Постановление суда о принудительном изъятии земельного участка за нарушение законодательства об охране и использовании земель, если иное не установлено законодательными актами, принимается на основании материалов, свидетельствующих, что после получения письменного предписания от государственного органа, осуществляющего государственный контроль за использованием и охраной земель, собственник земельного участка не принял мер к устранению в установленный срок допущенных нарушений законодательства об охране и использовании земель.

Процедура изъятия участка весьма проста: вам должны были выслать письменное предписание об устранении нарушений, если вы его в установленные сроки не выполнили, в судебном порядке ваш земельный участок изымут и продадут с публичных торгов.

Наталья Ермакова хочет купить квартиру, но опасается, что со временем сделку могут аннулировать. Ситуация такая: «Могу ли я приобрести квартиру у человека, который состоит в нарко- и психдиспансере на учете? Отклонения психики на фоне алкоголизма, но суд недееспособным продавца не признавал. Если на момент сделки продавец пройдет экспертизу, в которой врач даст заключение, что продавец адекватен и в состоянии принимать решения, будет ли сделка считаться действительной?».

Отвечает аттестованный риэлтер, директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская :

– Очень актуальный вопрос. Действительно, человек, который не лишен дееспособности может подписать договор. В этом случае при подписании договора гражданин должен отдавать отчет своим действиям и быть трезвым. По поводу врачебной экспертизы – такой метод действительно применяется в практике отчуждения квартир, но он не дает 100% гарантии действительности сделки. В любом случае заинтересованные лица имеют право подать в суд, если права вышеуказанного гражданина были нарушены. Результат будет зависеть от искусства адвокатов. Если данная квартира ниже рыночной цены или ухудшаются условия последующего проживания продавца, такую квартиру покупать я бы не рекомендовала. Обращайтесь в агентства недвижимости для решения своих квартирных вопросов, не рискуйте.

С неоднозначной ситуацией столкнулся, и читатель под ником libemilkto. Мужчина планировал приобрести дом с участком, но что-то пошло не по плану: «У хозяина есть все документы на дом и участок, но при обращении в БТИ оказалось, что там документов нет (вероятно, утеряны). Кроме того, они просят отдать свои документы, хозяин – против. Как поступить в такой ситуации, если от БТИ нет никаких движений?».

Отвечает аттестованный риэлтер, директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская :

– Если постройка и земля не зарегистрированы в Агентстве по государственной регистрации (БТИ), то они не являются объектом продажи, продавать просто нечего. Согласно законодательству продавцу необходимо предоставить документы для регистрации. Если по какой-то причине он этого не делает, купить объект невозможно. Расчет с продавцом возможен только после регистрации и удостоверения договора купли-продажи.

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