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Нацбанк запускает систему мгновенных платежей

28.06.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

СМП разработана Национальным банком совместно с банковским сообществом в целях развития и совершенствования платежной системы страны.

Об этом проинформировало управление информации и общественных связей Нацбанка. Как сообщается, разработка данной автоматизированной системы была начата еще в 2018 году.

С начала текущего года система находится в опытной эксплуатации при участии десяти банков страны.

В период с 1 по 31 июля система мгновенных платежей будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации с целью изучения платежного потока для установления наиболее эффективной тарифной политики.

В этот период с банков не будет взиматься плата за проведение расчетов по мгновенным платежам.

При этом, как сообщают в ведомстве, банки – участники СМП могут устанавливать тарифы для своих клиентов за пользование данным сервисом.

В Нацбанке подчеркнули, что система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию уже с 1 августа этого года.

Инновационное нововведение позволит клиентам белорусских банков осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.

В сообщении Нацбанка также говорится, что правовое поле для функционирования данной системы определено инструкцией, в которой оговорены вопросы и порядок функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей.

В Нацбанке подчеркнули, что внедрение системы мгновенных платежей является очередным шагом, направленным на совершенствование платежной системы республики с учетом новых веяний времени и мировых тенденций.

СМП позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и эффективным способом за счет экономии транзакционных издержек для всех сторон, которые принимают участие в процессе осуществления мгновенного платежа.

https://www.belnovosti.by/ekonomika/nacbank-zapuskaet-sistemu-mgnovennyh-platezhey

 
 
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С 1 июля 2019 года в Республике Беларусь начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей.
 
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