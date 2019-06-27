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Беларусь вернула России более 705 тысяч тонн «грязной» нефти и готова подавать в суд

28.06.2019 14:33 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Примерно четверть загрязненной нефти возвращено в Россию, Беларусь подсчитывает ущерб от нее и готова подать в суд, если деньги не будут выплачены.

Вернули нефть

Беларусь вытеснила в РФ более 705 тыс. т «грязной» нефти и заменила ее качественной, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. По его словам, российская сторона сама занимается утилизацией.

Он напомнил, что была разработана и согласована «дорожная карта» по замещению на территории Беларуси некачественной нефти. Она должна быть завершена до 15 августа, вся загрязненное топливо должно быть возвращено в Россию.

Ущерб досчитают в августе

Оборудование Мозырского НПЗ на $20 млн вышло из строя из-за поставок некачественной нефти, сообщил Ляшенко.

«Мозырский НПЗ, не имея альтернативного источника поставки нефти, должен был оптимизировать свой технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа. По величине оборудования, которое уже вышло из строя, - эта сумма эквивалента $20 млн», - заявил Игорь Ляшенко.

Окончательная сумма будет известна в августе, когда будет проводиться плановый капитальный ремонт на НПЗ, передает БелТА.

«На Мозырском НПЗ есть и российский акционер ("Славнефть"), который также заинтересован в положительных результатах работы и возмещении ущерба, он не относится к системе "Транснефти". Поэтому здесь есть абсолютное понимание, что ущерб освидетельствован соответствующей комиссией и суммы будут предъявлены к возмещению», - добавил Игорь Ляшенко.

Чиновник подчеркнул, что вопрос компенсации при недостижении договоренности будет решаться через суд.

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

 
 
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Примерно четверть загрязненной нефти возвращено в Россию, Беларусь подсчитывает ущерб от нее и готова подать в суд, если деньги не будут выплачены. Вернули нефть
 
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