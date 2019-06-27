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«Купалинку» могут продать «Конте Спа»

28.06.2019 11:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владельца пакета акций солигорской госфабрики «Купалинка» все-таки определят на конкурсе, уточнили в концерне «Беллегпром». Первоначально в качестве кандидата на 84% акций предприятия называли гродненскую компанию «Конте Спа» братьев Байко, но позже выяснилось, что в начале года эни от покупки уже отказались.


Недавно Госкомимущество объявило о проведении работ по продаже 84% акций ОАО «Купалинка», принадлежащих Республике Беларусь. Потенциальному покупателю необходимо выполнить определенные обязательства.

Инвестор обязан в течение трех лет внести в уставный фонд «Купалинки» не менее 10 млн рублей на пополнение оборотных средств и модернизацию производства. При этом нужно обеспечить экспорт продукции за 2021 год в объеме не менее 3 млн долларов.

Кроме того, следует создать не менее 40 новых рабочих мест, обеспечить среднюю зарплату не ниже ее уровня у работников легпрома, сохранить торговую марку «Купалинка» и виды производственной деятельности. Рост объемов производства в денежном выражении за три года должен быть не менее 20%.

«Купалинка» базируется в Солигорске и занимается производством бельевого и верхнего трикотажа для взрослых и детей. 6 июня фабрика отметила 50-летний юбилей.

Выручка «Купалинки» за 2018 год выросла с 15,7 млн до 17,6 млн рублей. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 402 тысяч рублей. Долгосрочные обязательства — 2,3 млн рублей. Среднесписочная численность работающих человек — 732.

«Конте Спа» является ведущим в Центральной и Восточной Европе производителем чулочно-носочных изделий. Но уже несколько лет гродненская компания развивает и другие направления легпрома.

— «Конте» — это уже не только колготки. Это и нижнее белье, верхний и бельевой трикотаж, носки, легинсы, джинсы. Мы уже пару лет в этих сегментах нарабатывали компетенцию, усиливали команду, закупали оборудование, совершенствовали технологии. И сейчас это те сегменты, которые существенно прибавляют, — говорил в 2018 году в интервью TUT.BY совладелец «Конте Спа» Валентин Байко.

«Мы всегда надеялись только на себя». Глава «Конте Спа» — об облигациях, белье, ветряках и «Акрополисе»
 
 
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Недавно Госкомимущество объявило о проведении работ по продаже 84% акций ОАО «Купалинка», принадлежащих Республике Беларусь. Потенциальному покупателю необходимо...
 
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