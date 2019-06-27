Четверых пленных передали украинскому «куму Путина» в минском аэропорту

Источник материала: Tut.by

Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР передали четверых пленных украинцев политику из этой страны Виктору Медведчуку в минском аэропорту. Договоренность об этом Медведчук и лидеры ДНР и ЛНР достигли 27 июня на переговорах в белорусской столице.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Украину отправятся Дмитрий Великий (1988 год рождения), Яков Веремейчик (1986), Эдуард Михеев (1960) и Максим Горяйнов (1984).

Освобожденные прилетели в Минск из Ростова, куда их доставили из мест заключения в Донбассе. Сами бывшие пленные сказали, что узнали об освобождении четыре дня назад, и что пока у них нет планов, что делать в Украине.

Они не комментировали условия своего задержания на Донбассе, сказав лишь, что чувствуют себя отлично, и поблагодарили всех, кто занимался их освобождением.

На вопросы журналистов отвечал Виктор Медведчук, который в очередной раз подчеркнул, что действует не как официальный представитель Украины, а лишь представляет семьи пленных, которые обращаются к нему за помощью.

— Последний обмен имел место ровно полтора года назад. Никаких обменов с тех пор не было. Виной этому является власть господина Порошенко, который отказывался продолжить второй этап того обмена, о котором было договорено тогда.

По словам Медведчука, в начале прошлого года должен был пройти обмен «всех на всех». Политик заявил, что новая украинская власть тоже не делает никаких шагов для освобождения пленных.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Медведчук отверг подозрения в том, что пленных сейчас освободили, чтобы помочь ему на ближайших выборах в Верховную раду, куда выдвигается его партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». По словам Медведчука, он вел переговоры об освобождении этих четверых украинцев с апреля.

— Когда кто-то пытается связать это с выборами, я всегда напоминаю, что занимаюсь обменом и освобождением пленных с мая 2014 года.

Политик назвал сегодняшнее освобождение «актом гуманизма» со стороны представителей ЛНР и ДНР. По его оценкам, в самопровозглашенных республиках содержится еще 70 украинцев.

Процесс освобождения согласовывали с властями Беларуси, сказал Медведчук: «И мы им благодарны за то, что они нам в этом помогли, в том числе я благодарен руководству [минского] аэропорта, которые создали условия и для вас, и для нас, чтобы это сделать, и отправить сегодня в Киев».

Медведчук также отметил, что Беларусь сделала очень много для обеспечения всего переговорного процесса с 2015 года.

— Когда мы встречались с Александром Григорьевичем, мы говорили о вопросах мира. Об обмене [пленными] мы еще не могли говорить, потому что не было принято такое решение. Оно было принято несколько дней назад, а окончательно сформировалось вчера.

По словам политика, он продолжает вести переговоры об освобождении остальных пленных, а также украинцев, отбывающих наказание в России.

— Мне для этого никаких полномочий со стороны администрации президента [Украины] и со стороны господина Зеленского. Если бы я занимался вопросами обмена — тогда полномочия были бы нужны, а я занимаюсь вопросами освобождения.

Жест доброй воли или предвыборная кампания?

На совместной пресс-конференции 27 июня с главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» лидеры сепаратистов Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что передача пленных — жест доброй воли и что они рассчитывают, что этот шаг будет началом к обмену в формате «всех на всех».

В свою очередь Медведчук, отметил, что ни он, ни его партия не являются официальными представителями Украины. Он добавил, что находится в оппозиции к новому президенту Владимиру Зеленскому.



Виктор Медведчук. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Медведчука считают пророссийским политиком и часто называют «кумом Путина», потому что президент России — крестный отец дочери Медведчука Дарьи.

Зеленский же ранее заявлял, что хочет вывести Медведчука из переговорного процесса. «Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос о прекращении войны с его стороны только под выборы?», — сказал президент Украины 27 июня на брифинге в Киеве, сообщает «Украинская правда».

В МИД Беларуси заявили, что считают возвращение людей, которые долгое время пробыли в плену, благородным делом вне зависимости от того, стоят ли за этим политические мотивы. «Наконец-то матери увидят своих сыновей, а дети — отцов. Это — главное, и это происходит на белорусской земле, — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.