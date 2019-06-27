Директор ПВТ Янчевский показал вице-премьеру России цифровой воздух и прокатил на виртуальном байке

Источник материала: Tut.by

Парк высоких технологий в пятницу посетил вице-премьер правительства России Максим Акимов, сообщила пресс-служба ПВТ. Акимов встретился с директором ПВТ Всеволодом Янчевским.



Фото: пресс-служба ПВТ

В ходе визита гостям продемонстрировали лазерные технологии для косметологии и медицины, нанопокрытия для смартфонов, решения в сфере искусственного интеллекта для хирургии, первая белорусская криптобиржа, новая система платежей по QR-коду (белорусский Wechat).



Фото: пресс-служба ПВТ

Во время визита Акимов прокатился на виртуальном мотоцикле. Вице-премьеру России также показали перспективные стартапы Парка: систему мониторинга фермерских полей, мини-лабораторию по отслеживанию загрязненного воздуха, а также электронный стетоскоп, который синхронизируется со смартфоном.

Комментируя проект из сферы медицины, Максим Акимов подчеркнул, что белорусская технология позволяет сэкономить на дорогостоящем лечении и особенно на удаленных территориях. «Если нет доктора, то можно эти данные с электронного стетоскопа передать дистанционно. У вас отличные проекты. Обязательно приходите на наш рынок», — подчеркнул российский вице-премьер.

В ходе визита Максиму Акимову также рассказали о перспективных возможностях парящей голограммы, которую разрабатывают в Беларуси. Сегодня специалисты работают над тем, чтобы голограмма смогла повторять жесты и мимику человека.

«Раньше было просто IT, а сейчас хай-тек», — прокомментировал новые технологии и в целом рост Парка директор ПВТ Всеволод Янчевский. «Нам очень приятно внимание российских коллег к Парку высоких технологий. Вы знаете, что большая часть экспорта ПВТ идет в США и Европу — это рынки очень жесткой конкуренции, где требования к качеству очень высокие. Наши белорусские продукты выигрывают эту конкуренцию. Пока на Россию мы поставляем всего несколько процентов, но сегодня наши компании готовы поставлять очень качественный программный продукт», — отметил Всеволод Янчевский.